На «Подъезде к Липецку» погиб 71-летний водитель

За сутки на дорогах региона один человек погиб и шестеро — пострадали.





13 сентября около 17:00 на дороге «Подъезд к городу Липецку» столкнулись автомобили «ВАЗ» с 71-летним водителем и «ГАЗ» под управлением 39-летнего мужчины. В аварии погиб водитель «ВАЗа», его 68-летняя пассажирка госпитализирована.Вчера на этой же дороге произошла еще одна авария. Автомобиль «Тойота» с 49-летней женщиной за рулем столкнулся с мопедом под управлением 16-летнего подростка. Юный водитель госпитализирован.В Елецком районе на трассе Орел – Тамбов «Лада Приора» под управлением 70-летнего мужчины столкнулась с грузовиком «МАН». С места аварии доставлены в больницу водитель и 70-летняя пассажирка «Приоры».