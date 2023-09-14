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На «Подъезде к Липецку» погиб 71-летний водитель

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#авария #ДТП
На «Подъезде к Липецку» погиб 71-летний водитель

За сутки на дорогах региона один человек погиб и шестеро — пострадали.

13 сентября около 17:00 на дороге «Подъезд к городу Липецку» столкнулись автомобили «ВАЗ» с 71-летним водителем и «ГАЗ» под управлением 39-летнего мужчины. В аварии погиб водитель «ВАЗа», его 68-летняя пассажирка госпитализирована.

Вчера на этой же дороге произошла еще одна авария. Автомобиль «Тойота» с 49-летней женщиной за рулем столкнулся с мопедом под управлением 16-летнего подростка. Юный водитель госпитализирован.

В Елецком районе на трассе Орел – Тамбов «Лада Приора» под управлением 70-летнего мужчины столкнулась с грузовиком «МАН». С места аварии доставлены в больницу водитель и 70-летняя пассажирка «Приоры».

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Фото УГИБДД по Липецкой области
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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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Ссс

5 минут назад
Стесняюсь спросить,а где находится трасса ,,подъезд к г Липецку,наверное я не местный.
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«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
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