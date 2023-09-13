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37 минут назад

В РФ увеличили до 20% минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке

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#льготная ипотека #первый взнос

Правительство России увеличило минимальный первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 20%.

Правительство подняло до 20% минимальный первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой, - говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Заемщик оплачивает за счет собственных средств, в том числе полученных из федерального бюджета (включая средства материнского (семейного) капитала), бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов либо от организации — работодателя заемщика, 20 и более процентов стоимости приобретаемого жилого помещения, строящегося или приобретаемого индивидуального жилого дома", — отмечается в документе.

Речь идет о кредитных договорах, заключенных со дня вступления постановления в силу. Для тех, что были заключены раньше, сохраняется размер первоначального взноса — не менее 15%.

Помимо этого, снижается на 0,5 процентного пункта (с 3 до 2,5) предельная величина субсидий, которые выделяются банкам на финансирование льготных ипотечных программ, - передает РИА Новости.

Постановление было подписано 9 сентября и вступит в силу по истечении семи дней после официального опубликования.

Как отмечал заместитель главы Минстроя Никита Стасишин, увеличение первоначального взноса по льготным ипотечным программам может снизить спрос на новостройки на 20% и больше в зависимости от региона.

Сейчас в России действует несколько льготных ипотечных программ. Наиболее распространенная работает на территории всей страны: по ней можно получить кредит на покупку квартиры в новостройке или строительство дома по ставке не более восьми процентов годовых. Максимальные размеры займов составляют 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и шесть миллионов рублей в других регионах.
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#льготная ипотека #первый взнос

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