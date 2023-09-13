Происшествия
45 минут назад
Директор логистической компании уклонился от уплаты налогов более чем на 90 миллионов рублей
И был оштрафован на 400 тысяч рублей.
Советский районный суд вынес приговор 34-летнему директору логистической компании за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере: cуд признал мужчину виновным и оштрафовал на 400 тысяч рублей в доход государства.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина был учредителем и директором организации, и уклонился от уплаты НДС за 4 квартал 2016 года и все кварталы 2017 года на общую сумму свыше 90 миллионов рублей, предоставляя в налоговую инспекцию декларации, составленные на основании фиктивных документов.
Напомним, учредитель и директор логистической фирмы, офис которой сначала располагался на улице Потапова, а потом на улице Катукова в Липецке, уже в ходе предварительного следствия признал вину, и успел возместить часть ущерба — 18 миллионов рублей. Его компания занимается грузоперевозками и является плательщиком НДС, при этом своего транспорта у неё нет, для оказания транспортных услуг она привлекала машины физлиц и ИП, не являющихся плательщиками НДС.
Заявленные гражданские иски УФНС России по Липецкой области о взыскании имущественного ущерба в сумме свыше 85 миллионов рублей и прокурора Советского района Липецка в интересах Российский Федерации и неопределенного круга лиц о взыскании имущественного ущерба свыше 2 млн рублей будут рассмотрены отдельно в порядке гражданского судопроизводства.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина был учредителем и директором организации, и уклонился от уплаты НДС за 4 квартал 2016 года и все кварталы 2017 года на общую сумму свыше 90 миллионов рублей, предоставляя в налоговую инспекцию декларации, составленные на основании фиктивных документов.
Напомним, учредитель и директор логистической фирмы, офис которой сначала располагался на улице Потапова, а потом на улице Катукова в Липецке, уже в ходе предварительного следствия признал вину, и успел возместить часть ущерба — 18 миллионов рублей. Его компания занимается грузоперевозками и является плательщиком НДС, при этом своего транспорта у неё нет, для оказания транспортных услуг она привлекала машины физлиц и ИП, не являющихся плательщиками НДС.
Заявленные гражданские иски УФНС России по Липецкой области о взыскании имущественного ущерба в сумме свыше 85 миллионов рублей и прокурора Советского района Липецка в интересах Российский Федерации и неопределенного круга лиц о взыскании имущественного ущерба свыше 2 млн рублей будут рассмотрены отдельно в порядке гражданского судопроизводства.
А почему