16-летний водитель мопеда госпитализирован после столкновения с «Тойотой»

Авария произошла утром в селе Хрушевка.

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Утром 13 сентября на 54-м километре трассы «Хлевное-Липецк» столкнулись «Тойота РАВ4» и мопед.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительной версии, ДТП произошло когда мопед ехал по обочине, а 50-летняя женщина-водитель автомобиля поворачивала с трассы в сторону села Хрущевка.



- В аварии пострадал 16-летний водитель мопеда — юноша госпитализирован. Обстоятельства происшествия уточняют сотрудники ГИБДД, - рассказали в полиции.

