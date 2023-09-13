Происшествия

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16-летний водитель мопеда госпитализирован после столкновения с «Тойотой»

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#ДТП #мопед

Авария произошла утром в селе Хрушевка.

Утром 13 сентября на 54-м километре трассы «Хлевное-Липецк» столкнулись «Тойота РАВ4» и мопед.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительной версии, ДТП произошло когда мопед ехал по обочине, а 50-летняя женщина-водитель автомобиля поворачивала с трассы в сторону села Хрущевка.

- В аварии пострадал 16-летний водитель мопеда — юноша госпитализирован. Обстоятельства происшествия уточняют сотрудники ГИБДД, - рассказали в полиции.
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#ДТП #мопед

Комментарии (1)

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Ссёлки

36 минут назад
А что тут удивительного.Само уничтожение.Это нормально.
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