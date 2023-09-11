Экономика

сегодня, 15:01

Липецкая область заняла лишь 63 место в рейтинге регионов по вовлеченности населения в бизнес

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#малый бизнес
Липецкая область заняла лишь 63 место в рейтинге регионов по вовлеченности населения в бизнес

Доля занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в июле 2023 года составила в Липецкой области 30,6% — это 177,3 тысячи человек. Рейтинг регионов по вовлечённости населения в малый и средний бизнес подготовило РИА Новости. 

Авторы исследования вычислили долю занятых в малом и среднем бизнесе жителей среди общего числа работников по данным на июль 2023 года и сравнили с показателями годичной давности.

Липецкая область в этом списке заняла 63 место. По даны на июль 2023 года в регионе в малом и среднем бизнесе были заняты 30,6%, или 177,3 тысячи человек. По сравнению с июлем 2022 года численность занятых в секторе малого и среднего бизнеса выросла на 6,6%. При этом в общероссийской численности занятых в малом и среднем бизнесе липчане составляют всего 0,59%.

Среди регионов Центрального Черноземья лидером рейтинга оказалась Воронежская область, где в малом и среднем бизнесе заняты 38,1% работников (28 место), на 50 месте с показателем 32,9% расположилась Белгородская область. Тамбовская область заняла 69 место, здесь малым и средним бизнесом заняты 28,7% работников, еще ниже оказалась Курская область – на 72 месте с 28,5% занятых. 

Лидерами рейтинга по вовлеченности населения в бизнес стали Москва (65,8%), Санкт-Петербург (63,6%) и Новосибирская область (54,8%). Последние строчки в итоговой таблице заняли Ингушетия (12,2%), Карачаево-Черкесия (23,1%), Чукотка (23,4%) и Еврейская автономная область (23,6%).

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#малый бизнес

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