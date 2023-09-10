Происшествия

сегодня, 09:49

Пять человек эвакуировали из подъезда во время пожара на Соколе

7 1310
#пожар
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Спасатели не могли подъехать к подъезду и начать тушить возгорание на балконе из-за скопления машин

9 сентября на улице Ушинского произошло возгорание на балконе первого этажа в доме №19. Огонь угрожал перекинуться на квартиру и на жилье второго этажа. По словам очевидцев, пожарные сразу не могли подъехать к месту возгорания, так как и возле подъезда, и на подступах к окнам и балконам все было заставлено машинами. На присланном в редакцию видео хорошо видно, что спасателям пришлось раскатывать гидранты от стоящих на удалении пожарных машин.

По словам жителей дома огонь балконе возник из-за скопления хлама, главным образом бумажного, который, возможно, кто-то поджег.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, пожар ликвидировали, а во время возгорания из подъезда пришлось эвакуировать пять человек. Никто не пострадал.

7 1310
#пожар
1

Комментарии (7)

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Мимоходом

36 минут назад
Я, а кто бычки сверху кидает и кто балконы захламляют, в каком мире живут?
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Мимоходом

39 минут назад
Ну да, машины. Курить не надо и кидать бычки куда попало. И храм не надо складировать на балконах.
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Я

сегодня, 11:54
Да уж. Люди! Вы звери! Пожар в квартире.... на видео нет ни одного хозяина своих авто!!! Они живут в параллельном мире?.....нет слов...
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мажор

сегодня, 10:55
Ромео78, Таранить можно,только машины маргиналов.
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Ромео78

сегодня, 10:46
Вроде разрешили таранить машины которые неправильно припаркованы и мешают подьехать к пожару? И пожарным теперь ничего не будет за это!
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парторг

сегодня, 10:23
Коммунист, Неа,"Знамя Ленина"
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Коммунист

сегодня, 10:09
Наверное какой то маргинал хранил на балконе подшивки газеты Ленинское знамя
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