Пять человек эвакуировали из подъезда во время пожара на Соколе

Спасатели не могли подъехать к подъезду и начать тушить возгорание на балконе из-за скопления машин



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9 сентября на улице Ушинского произошло возгорание на балконе первого этажа в доме №19. Огонь угрожал перекинуться на квартиру и на жилье второго этажа. По словам очевидцев, пожарные сразу не могли подъехать к месту возгорания, так как и возле подъезда, и на подступах к окнам и балконам все было заставлено машинами. На присланном в редакцию видео хорошо видно, что спасателям пришлось раскатывать гидранты от стоящих на удалении пожарных машин.



По словам жителей дома огонь балконе возник из-за скопления хлама, главным образом бумажного, который, возможно, кто-то поджег.



Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, пожар ликвидировали, а во время возгорания из подъезда пришлось эвакуировать пять человек. Никто не пострадал.



