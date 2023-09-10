Происшествия

сегодня, 09:30

Супружескую пару телефонные мошенники обманули даже после всех их сомнений

11 1513
#телефонное мошенничество
2
Супружескую пару телефонные мошенники обманули даже после всех их сомнений

Аферисты использовали классическую схему с обналичиванием бонусных рублей

53-летнему жителю Задонск позвонил лжебанкир и сообщил о том, что у гражданина есть бонусные баллы, начисленные ему за пользование банковской картой. Виртуальные накопления можно перевести в реальные деньги и «получить на руки» около 8 000 рублей.

Мужчина продиктовал злоумышленнику все коды доступа, приходившие ему в смс-сообщениях. Но затем заподозрил что-то неладное, позвонил в банк, где ему сообщили, что к счету пытаются получить доступ мошенники и заблокировали счет. Но мошенник уже успел вывести все с этого счета, да к тому же оказался очень хорошим и наглым актером, перезвонил задонцу и стал требовательным голосом спрашивать – почему тот заблокировал счет. Растерявшийся мужчина начал оправдываться, мол, боялся действий мошенников

- «Сотрудник» убедил жителя Задонского района продолжить общение и снова предложил списать бонусные баллы. Только в этот раз указал, что обязательно понадобится дополнительная карта, иначе ничего не получится. Жена потерпевшего, сама того не зная, помогла мошенникам. Она предоставила мужу личную карту для проведения транзакций и озвучила «сотруднику банка» все коды доступа. Мошенник списал деньги с карты и прекратил общение с супругами. Через два дня после звонка злоумышленника супруги посетили банк для получения выписки по счетам. Тогда они и узнали, что с карты мужчины произведено списание денег в размере около 53 000 рублей, а на его жену оформлена кредитная карта, с которой на счет мошенников было переведено почти 194 000 рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

11 1513
#телефонное мошенничество
2

Комментарии (11)

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Как гость
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Правда

сегодня, 13:28
Нетленное произведение "Золотой ключик" как никогда актуально.
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Гость

сегодня, 12:58
Вот ведь времена настали, не надо воровать, краденое реализовывать, не надо с кистенем в лесах грабить, только обзванивай людей, сказки рассказывай, и они ,люди, сами и деньги принесут, и переведут тебе, и кредит оформят
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Прорк

сегодня, 11:26
Жадность не одного фраера сгубила........
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Ромео78

сегодня, 11:20
Нонка, а с нами им будет ещё лучше)))
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Нонка

сегодня, 10:43
Вопрос только один-кому МЫ нужны?Каким банкирами ,у них и без нас все хорошо!
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А если подумать

сегодня, 10:13
Вопрос, действительно, пара могла принять участие в этом шоу, для того, чтобы не оплачивать взятый кредит. Тут ещё хорошо разобраться нужно прокуратуре.
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Гость

сегодня, 10:09
Ужас какой. Столько об этом писали. Всё равно доверчивые люди переводят деньги. Все фразы звонящих, как в заученной методичке и голос очень наглый А вот схемы отнятия денег стали разнообразить. А надо было прлсто подумать, что никаких кодов для зачисления денег не надо, они только мошенникам нужны.
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Вопрос

сегодня, 10:03
Да уж, 53 года это возраст? Да и выплачивать ничего не будут те, кому кредиты оформляют. Спишут все по банкротству. Это схема, странно что ей никто не интересуется.
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Правда

сегодня, 09:59
ВОЛОНТЁР, НИКОГДА. Деградация и отупение во всей красе.
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Да уж

сегодня, 09:55
Кому-то выгоден этот способ заработка а людям то что делать после такого молча выплачивать Ведь это поколение мало разбирается в картах и в кодах кому можно кому нет давит информацию обидно что народ некому не нужен иначе бы давно придумали какую нибудь защиту от такого вида мошенничества
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