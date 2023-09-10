Супружескую пару телефонные мошенники обманули даже после всех их сомнений

Аферисты использовали классическую схему с обналичиванием бонусных рублей



53-летнему жителю Задонск позвонил лжебанкир и сообщил о том, что у гражданина есть бонусные баллы, начисленные ему за пользование банковской картой. Виртуальные накопления можно перевести в реальные деньги и «получить на руки» около 8 000 рублей.



Мужчина продиктовал злоумышленнику все коды доступа, приходившие ему в смс-сообщениях. Но затем заподозрил что-то неладное, позвонил в банк, где ему сообщили, что к счету пытаются получить доступ мошенники и заблокировали счет. Но мошенник уже успел вывести все с этого счета, да к тому же оказался очень хорошим и наглым актером, перезвонил задонцу и стал требовательным голосом спрашивать – почему тот заблокировал счет. Растерявшийся мужчина начал оправдываться, мол, боялся действий мошенников



- «Сотрудник» убедил жителя Задонского района продолжить общение и снова предложил списать бонусные баллы. Только в этот раз указал, что обязательно понадобится дополнительная карта, иначе ничего не получится. Жена потерпевшего, сама того не зная, помогла мошенникам. Она предоставила мужу личную карту для проведения транзакций и озвучила «сотруднику банка» все коды доступа. Мошенник списал деньги с карты и прекратил общение с супругами. Через два дня после звонка злоумышленника супруги посетили банк для получения выписки по счетам. Тогда они и узнали, что с карты мужчины произведено списание денег в размере около 53 000 рублей, а на его жену оформлена кредитная карта, с которой на счет мошенников было переведено почти 194 000 рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



