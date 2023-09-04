Происшествия
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Убивший двух женщин повар получил 10 лет колонии строгого режима
После убийства подсудимый закопал трупы на заброшенных участках, а место преступления тщательно замыл.
Добринский районный суд вынес приговор 43-летнему жителю Тульской области, работающему поваром в одном из загородных развлекательных учреждений области.
По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, пьяный тогда ещё 25-летний мужчина в мае 2005 года в доме отчима в деревне Покровка Добринского района убил двух женщин. Сначала в ходе ссоры с местной жительницей он ударил одну из женщин по лицу. 50-летней свидетельнице этого конфликта он нанес смертельный удар ножом в шею. Избитая женщина попыталась позвать на помощь, но мужчина тем же ножом нанес ей удар в живот, после чего накинул ей на шею веревку и задушил.
После убийства подсудимый закопал трупы на заброшенных участках вблизи деревни, место преступления тщательно замыл, почистил ковер от крови и выехал в Тульскую область.
О безвестном исчезновении 25-летней женщины стало известно от ее матери, жительницы Добринского района, в январе 2006 года. Было установлено, что в последний раз пропавшую видели вместе с подругой, уход которой из дома подтвердил её муж. Следователями СУ СК России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело об убийстве женщин. Во дворе дома по улице Цветочной деревни Покровка нашли скелетированные останки старшей из пропавших, однако сведений об их убийце получено не было.
Спустя несколько лет сотрудникам уголовного розыска и следователям удалось установить круг общения женщин, в котором оказался возможный убийца. В 2005 году ему было 25 лет, тогда он жил в Московской области, позже попал в колонию за грабеж и разбой, а после освобождения несколько раз менял места жительства, перемещаясь по разным регионам страны.
Через 17 лет после убийства суд приговорил мужчину по пунктам «а», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление) к наказанию 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
В пользу семей потерпевших также взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 1 млн рублей.
По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, пьяный тогда ещё 25-летний мужчина в мае 2005 года в доме отчима в деревне Покровка Добринского района убил двух женщин. Сначала в ходе ссоры с местной жительницей он ударил одну из женщин по лицу. 50-летней свидетельнице этого конфликта он нанес смертельный удар ножом в шею. Избитая женщина попыталась позвать на помощь, но мужчина тем же ножом нанес ей удар в живот, после чего накинул ей на шею веревку и задушил.
После убийства подсудимый закопал трупы на заброшенных участках вблизи деревни, место преступления тщательно замыл, почистил ковер от крови и выехал в Тульскую область.
О безвестном исчезновении 25-летней женщины стало известно от ее матери, жительницы Добринского района, в январе 2006 года. Было установлено, что в последний раз пропавшую видели вместе с подругой, уход которой из дома подтвердил её муж. Следователями СУ СК России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело об убийстве женщин. Во дворе дома по улице Цветочной деревни Покровка нашли скелетированные останки старшей из пропавших, однако сведений об их убийце получено не было.
Спустя несколько лет сотрудникам уголовного розыска и следователям удалось установить круг общения женщин, в котором оказался возможный убийца. В 2005 году ему было 25 лет, тогда он жил в Московской области, позже попал в колонию за грабеж и разбой, а после освобождения несколько раз менял места жительства, перемещаясь по разным регионам страны.
Через 17 лет после убийства суд приговорил мужчину по пунктам «а», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление) к наказанию 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
В пользу семей потерпевших также взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 1 млн рублей.
Лиза
Мирон
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