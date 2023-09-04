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Жители Липецкой области имеют в банках 1437 эскроу-счетов
С начала работы механизма проектного финансирования порядка 2,7 тысячи жителей Липецкой области приобрели жилье через эскроу-счета.
Напомним, cчета эскроу обеспечивают безопасность проведения расчетов между дольщиками и застройщиком. По закону деньги, размещенные на таком счете, принадлежат покупателю, пока строительная компания не сдаст объект в эксплуатацию. До этого момента застройщик может использовать только собственный капитал или банковские кредиты. Суммы до 10 миллионов рублей на таких счетах застрахованы государством.
На 1 июля 2023 года общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных между банками и застройщиками, составил около 27 миллиардов рублей.
С начала работы механизма проектного финансирования порядка 2,7 тысячи жителей Липецкой области приобрели жилье через эскроу-счета на общую сумму около 8,6 миллиарда рублей.
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02.08.2023 14:46Экономика