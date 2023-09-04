Экономика

15 минут назад

Жители Липецкой области имеют в банках 1437 эскроу-счетов

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#строительство #дольщики
Жители Липецкой области имеют в банках 1437 эскроу-счетов

С начала работы механизма проектного финансирования порядка 2,7 тысячи жителей Липецкой области приобрели жилье через эскроу-счета.

По данным пресс-службы отделения Банка России по Липецкой области, на 1 июля этого года жители Липецкой области имели в банках 1437 действующих эскроу-счетов для покупки жилья в строящихся объектах. Региональные участники долевого строительства разместили на них почти 4,9 миллиарда рублей.

Напомним, cчета эскроу обеспечивают безопасность проведения расчетов между дольщиками и застройщиком. По закону деньги, размещенные на таком счете, принадлежат покупателю, пока строительная компания не сдаст объект в эксплуатацию. До этого момента застройщик может использовать только собственный капитал или банковские кредиты. Суммы до 10 миллионов рублей на таких счетах застрахованы государством.

На 1 июля 2023 года общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных между банками и застройщиками, составил около 27 миллиардов рублей.

С начала работы механизма проектного финансирования порядка 2,7 тысячи жителей Липецкой области приобрели жилье через эскроу-счета на общую сумму около 8,6 миллиарда рублей.
31
#строительство #дольщики

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