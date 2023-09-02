Водитель маршрутки хотел проехать на красный и протаранил легковушку

Только чудом в аварии никто не пострадал.

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Очередное ДТП с участием общественного транспорта произошло сегодня в районе остановки «Завод пусковых двигателей» в Липецке.

Водитель маршрутки № 347 наверное спешил, чтобы обогнать коллег и получить больше пассажиров, поэтому не выдержал и начал ехать на красный свет. В этот момент с прилегающей дороги выезжала легковушка под управлением 33-летней женщины – последовал удар, вызов ГИБДД и больше уже никто никуда не поехал.

В аварии обошлось без пострадавших.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГИБДД, предварительно причиной аварии считают нарушение со стороны водителя маршрутки.