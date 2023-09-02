Происшествия

сегодня, 18:29

Водитель маршрутки хотел проехать на красный и протаранил легковушку

16 820
#ДТП #маршрутка
2
Водитель маршрутки хотел проехать на красный и протаранил легковушку

Только чудом в аварии никто не пострадал.

Очередное ДТП с участием общественного транспорта произошло сегодня в районе остановки «Завод пусковых двигателей» в Липецке.

Водитель маршрутки № 347 наверное спешил, чтобы обогнать коллег и получить больше пассажиров, поэтому не выдержал и начал ехать на красный свет. В этот момент с прилегающей дороги выезжала легковушка под управлением 33-летней женщины – последовал удар, вызов ГИБДД и больше уже никто никуда не поехал.

В аварии обошлось без пострадавших.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГИБДД, предварительно причиной аварии считают нарушение со стороны водителя маршрутки.

16 820
#ДТП #маршрутка
2

Комментарии (16)

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Евгений

9 минут назад
Впереди шел 324 они оба хороши и 347 и 324 друг друга обгоняют.
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Гоша

11 минут назад
Быханов Сад носит 2 названия?
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Водитель маршрутки

13 минут назад
Необходимо запретить частным автомобилям ездить в черте города для безопасности пассажиров общественного транспорта!
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Будущий мэр города

22 минуты назад
Убрать в городе все автобусы и трамваи! И выдать каждому жителю города, достигшему 18-ти летнего возраста, бесплатно автомобили!
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Мимоходом

27 минут назад
Водитель автобуса, ага, а еще профсоюз пассажиров неплохо.
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Профсоюз пешеходов

28 минут назад
За каждое ДТП, в котором виноватый водитель городского автобуса - уменьшать стоимость проезда на рубль!
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Гость

31 минуту назад
Самокатчик, самокаты нужно признать небезопасным видом транспорта и разрешить на них кататься только в специально отведённом для этого месте
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Клавдия

31 минуту назад
Когда уже в городе начнут мэтрополитэн строить? А?!
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Гостья

34 минуты назад
Нужно проверить у водителей знание ПДД и умение водить транспорт. Вчера ехала в автобусе, водитель то ли не в духе был, то ли в этот день с грузовика на автобус пересел. Дёргал так, что очень объёмный мужчина с весом за 100 кг. мне на больное колено приземлился, да и все остальные пассажиры судорожно держались за поручни, чтобы не упасть. И он не один, к сожалению, такой. Справедливости ради сказать , есть и хорошие водители, но есть исключения.
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Самокатчик

37 минут назад
Люди, ездийте на самокатах!
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