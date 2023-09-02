сегодня, 16:55
В Усмани 6-летний малыш погиб под колёсами поезда
ЧП произошло сегодня на железнодорожном регулируемом переезде, в Сеть уже попало видео.
Неизвестно, как на перекрытом шлагбаумом железнодорожном полотне очутились взрослый мужчина и ребёнок на велосипедах. Малыш в какой-то момент отъехал от своего отца и попал под несущийся поезд «Воронеж-Грязи».
Следственный комитет уже начал проверку по факту гибели несовершеннолетнего 2017 г.р. Следователем проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
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Мирон
Лиза
Кузя