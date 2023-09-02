Происшествия

сегодня, 16:55

В Усмани 6-летний малыш погиб под колёсами поезда

4 1058
#Попал под поезд #следственный комитет
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В Усмани 6-летний малыш погиб под колёсами поезда

ЧП произошло сегодня на железнодорожном регулируемом переезде, в Сеть уже попало видео.

Неизвестно, как на перекрытом шлагбаумом железнодорожном полотне очутились взрослый мужчина и ребёнок на велосипедах. Малыш в какой-то момент отъехал от своего отца и попал под несущийся поезд «Воронеж-Грязи».

Следственный комитет уже начал проверку по факту гибели несовершеннолетнего 2017 г.р. Следователем проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

4 1058
#Попал под поезд #следственный комитет
1

Комментарии (4)

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мнение

2 минуты назад
Какой ужас, никакого чувства самосохранения Малыша жаль безмерно, а про "отца" даже писать не хочется
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Мирон

9 минут назад
Да потому что нужно показывать пример ребёнку правил пдд а не херачить с выпучиными глазами нарушая все правила.
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Лиза

23 минуты назад
Зачем отец с ребёнком так близко подъехали к железнодорожному полотну!? Не могли остановиться рядом с машинами?...
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Кузя

44 минуты назад
Отцы, такие отцы.., не тем, кому дОлжно, природа даёт продолжение рода...., о , сколько таких..., грустно и слёзы, малыша жал безмерно....
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