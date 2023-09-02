В Усмани 6-летний малыш погиб под колёсами поезда

В вашем браузере отключен JavaScript

ЧП произошло сегодня на железнодорожном регулируемом переезде, в Сеть уже попало видео.

Неизвестно, как на перекрытом шлагбаумом железнодорожном полотне очутились взрослый мужчина и ребёнок на велосипедах. Малыш в какой-то момент отъехал от своего отца и попал под несущийся поезд «Воронеж-Грязи».

Следственный комитет уже начал проверку по факту гибели несовершеннолетнего 2017 г.р. Следователем проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.



