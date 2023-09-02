Общество

30 минут назад

Главный следователь региона выслушает липчан, которым не платят зарплату

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#Задежки зарплаты #Следственный комитет
Главный следователь региона выслушает липчан, которым не платят зарплату

Рассказать о своей ситуации можно лично или по видеоконференции.

Пожаловаться на задержку или невыплату заработной платы липчане смогут лично руководителю следственного управления СК России по Липецкой области Евгению Шаповалову.

Главный следователь региона проведёт личный приём граждан 6 сентября с 10:00 до 12:00 часов в здании следственного управления на улице Гагарина, 72.

Речь пойдет так же о других видах нарушений в сфере охраны труда, пришедших обещают внимательно выслушать и при необходимости принять мера.

Предварительно записаться на приём можно по телефону (4742) 35-88-30 в будни с 9:00 до 18:00. Граждане, проживающие в районах области и не имеющие возможности прибыть в день приема в Липецк, могут заявить о нарушении трудовых прав с помощью видеоконференцсвязи с руководителем регионального СКР,

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#Задежки зарплаты #Следственный комитет

Комментарии (1)

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Дина

16 минут назад
А если зарплату платят черную и белую по двум ведомостям,как на всех предприятиях Липецка.Неужели органы не видят,что люди официально получают по 10-15 тыс .руб.Разве это не должно автоматически стать предметом проверки?Или наши властные органы не понимают связи между маленькой зарплатой и уходом от налогов? Догадаться видимо сложно и чиновников у нас не хватает)))
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