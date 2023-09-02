Главный следователь региона выслушает липчан, которым не платят зарплату

Рассказать о своей ситуации можно лично или по видеоконференции.

Пожаловаться на задержку или невыплату заработной платы липчане смогут лично руководителю следственного управления СК России по Липецкой области Евгению Шаповалову.

Главный следователь региона проведёт личный приём граждан 6 сентября с 10:00 до 12:00 часов в здании следственного управления на улице Гагарина, 72.

Речь пойдет так же о других видах нарушений в сфере охраны труда, пришедших обещают внимательно выслушать и при необходимости принять мера.

Предварительно записаться на приём можно по телефону (4742) 35-88-30 в будни с 9:00 до 18:00. Граждане, проживающие в районах области и не имеющие возможности прибыть в день приема в Липецк, могут заявить о нарушении трудовых прав с помощью видеоконференцсвязи с руководителем регионального СКР,