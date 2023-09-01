В России
сегодня, 09:20
С 1 сентября вступил в силу запрет использовать летние шины зимой
В России с 1 сентября вступило в силу постановление правительства о запрете на использование шин не по сезону, сообщает Коммерсант.
Запрещено эксплуатировать транспортные средства с шипованной резиной в летние месяцы, а также с летней — в декабре, январе и феврале. Также нельзя использовать шины, размерность, категория и несущая способность которых не предусмотрены изготовителем, а также при наличии пробоев или порезов, обнажающих корд.
С 1 сентября запрещается ездить на автомобилях, в которых не обеспечены нормативы эффективности торможения. Штраф можно получить за неработающую антиблокировочную систему (ABS), за отсутствие или повреждение габаритов и фар или установку не предусмотренных конструкцией осветительных приборов.
При этом постановление правительства предусматривает послабления. Так, более не является основанием для запрета эксплуатации отсутствие аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя.
Запрещено эксплуатировать транспортные средства с шипованной резиной в летние месяцы, а также с летней — в декабре, январе и феврале. Также нельзя использовать шины, размерность, категория и несущая способность которых не предусмотрены изготовителем, а также при наличии пробоев или порезов, обнажающих корд.
С 1 сентября запрещается ездить на автомобилях, в которых не обеспечены нормативы эффективности торможения. Штраф можно получить за неработающую антиблокировочную систему (ABS), за отсутствие или повреждение габаритов и фар или установку не предусмотренных конструкцией осветительных приборов.
При этом постановление правительства предусматривает послабления. Так, более не является основанием для запрета эксплуатации отсутствие аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя.