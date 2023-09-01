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Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

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Утром 1 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Белгородским районом в Белгородской области. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова.

Чиновник уточнил, что в настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.
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