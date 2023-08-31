На Зеленом острове монтируют Липу, Дельфин уже установлен

Обе фигуры станут символами III Международных инклюзивных творческих игр.

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Сегодня на Зеленом острове команда «Космических сварщиков» монтирует скульптуру Липа. Арт-объект Дельфин команда уже установила.Фигуры для III Международных инклюзивных творческих игр, которые пройдут в Липецке с 5 по 10 сентября, сделала известная российская художница и перформер Александра WeldQueen. Она сварила части скульптур в Архангельске, в Санкт-Петербурге их оцинковали, и теперь привезли в Липецк.«Дельфин выбран неслучайно. Эти животные приходят на помощь людям совершенно бескорыстно и вытаскивают их из бушующей водной стихии. Точно также люди с ограниченными возможностями здоровья зависимы от среды, в которой находятся. Если для них созданы необходимые условия для жизни, они становятся сильными и готовы прийти на выручку», — объяснили смысловую нагрузку фигуры Дельфина в мэрии Липецка.Липа — дерево дружбы и равных возможностей. Она — символ открытия и закрытия игр, а также древо желаний. На ветви липы можно повязать ленточку, загадав желание, а еще оставить в одной из ниш любой предмет в дар другому человеку.Скульптуры привезли в огромной фуре. Дельфина — он весит всего 300 килограммов, доставили готовым и уже установили на Зеленом острове. А Липу, которая весит тонну 200 килограммов, привезли в разобранном виде.— Соберём ее за день, — рассказал представитель команды «Космических сварщиков» Сергей Кузнецов.После окончания игр Дельфин и Липа останутся в Липецке.