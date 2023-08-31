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сегодня, 12:13

На Зеленом острове монтируют Липу, Дельфин уже установлен

21 1636
#Инклюзивные игры #Зеленый остров
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Обе фигуры станут символами III Международных инклюзивных творческих игр.

Сегодня на Зеленом острове команда «Космических сварщиков» монтирует скульптуру Липа. Арт-объект Дельфин команда уже установила.



Фигуры для III Международных инклюзивных творческих игр, которые пройдут в Липецке с 5 по 10 сентября, сделала известная российская художница и перформер Александра WeldQueen. Она сварила части скульптур в Архангельске, в Санкт-Петербурге их оцинковали, и теперь привезли в Липецк.







«Дельфин выбран неслучайно. Эти животные приходят на помощь людям совершенно бескорыстно и вытаскивают их из бушующей водной стихии. Точно также люди с ограниченными возможностями здоровья зависимы от среды, в которой находятся. Если для них созданы необходимые условия для жизни, они становятся сильными и готовы прийти на выручку», — объяснили смысловую нагрузку фигуры Дельфина в мэрии Липецка.



Липа — дерево дружбы и равных возможностей. Она — символ открытия и закрытия игр, а также древо желаний. На ветви липы можно повязать ленточку, загадав желание, а еще оставить в одной из ниш любой предмет в дар другому человеку.



Так будет выглядеть арт-объект после сборки 

Скульптуры привезли в огромной фуре. Дельфина — он весит всего 300 килограммов, доставили готовым и уже установили на Зеленом острове. А Липу, которая весит тонну 200 килограммов, привезли в разобранном виде.

— Соберём ее за день, — рассказал представитель команды «Космических сварщиков» Сергей Кузнецов.

После окончания игр Дельфин и Липа останутся в Липецке.


21 1636
#Инклюзивные игры #Зеленый остров
8

Комментарии (21)

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Фауст

7 минут назад
Кин-дза-дза..)
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Гостья1

16 минут назад
Дворы ремонтируете,отводите (рукотворные)потпы со дворов и проезжих частей города,озеленяйте и благоустраивает придворовые территории-это первоочередное для жителей. А остров переживет и без этих (украшений) Копейку беречь надо и использовать на первоочередные нужды.
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Мя

36 минут назад
Аноним, с чего Липчанам быть довольными? В центре не дворы, а свалка шиномонтажа, в гетто грязь и где-то на лысом острове устанавливают железная дерево из прутиков.
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гость

39 минут назад
Пункт №1. Выделить деньги на вырубку живых деревьев. Пункт №2. Выделить деньги на установку искусственных. Пункт №3. Понять, что поспешили вырубить живые деревья. Пункт №4. Выделить деньги на посадку саженцев.
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Вася Пупкин ©

49 минут назад
У нас липу укладывают, монтируют, строят, возводят, пишут, рисуют... Короче, липа везде.
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ЮВП

57 минут назад
Оцинковали - это цинковой краской покрасили. Типа автоприцепов, которые где-то на Сырском руднике делают. Еще продать не успевают, а они уже ржавеют.
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Кузя

58 минут назад
Липа, это не только дерево, но и......
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Аноним

сегодня, 15:21
Комментарии хоть вообще не читай. Вечно недовольные, Богом обиженные люди и все им не так, и скульптура не такая, и лучше бы Сквер сделали. Языками только горазды чесать, да попу почесывать на диване, сделайте хоть что-нибудь сами
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РВС

сегодня, 15:20
Мракобесия…
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я

сегодня, 15:19
Когда же уже отстанут от пляжа!!!!
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