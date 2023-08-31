Общество

сегодня, 12:10

Липчанин пожаловался на СМС-рассылку: банку и оператору грозят крупные штрафы

13 2660
#УФАС
8
Липчанин пожаловался на СМС-рассылку: банку и оператору грозят крупные штрафы

Рекламные сообщения поступали без согласия абонента.

В Липецкое УФАС России обратился липчанин с жалобой на рекламные сообщения, поступающие на его номер без его согласия. Антимонопольный орган изучил материалы и выявил признаки нарушения закона как в действиях рекламодателя АО «Альфа-Банк», так и рекламораспространителя ПАО «Вымпелком».

«Оператор связи не смог представить согласие абонента на получение от него рекламы посредством сетей электросвязи. А в самой рекламе были указаны только некоторые условия кредитного договора, влияющие на итоговую сумму доходов или расходов потребителя, а не все, как требует Закон о рекламе», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.

Банку и оператору в случае установления их вины грозят штрафы от 100 тысяч рублей.
13 2660
#УФАС
8

Комментарии (13)

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Как гость
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Согласен

13 минут назад
Рекламные звонки с банков, где у меня нет и не было открытых счётов, совершаются изо дня в день. То с Альфа-Банка, то с почта банка. Буду тоже обращаться в УФАС
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Липчанин

сегодня, 15:19
А что так можно было?
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Гость

сегодня, 15:07
опа-опа, есть сайт и горячая линия УФАС, там вся инфа.
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опа-опа

сегодня, 15:03
А можно инструкцию в студию, по пунктам, что куда и как подавать надо?
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Гость

сегодня, 14:55
Гость, липецкое УФАС
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Гость

сегодня, 14:52
Гость, Директор Ростелекома Константин Власов. Может быть он в курсе того ,что творят его подчинённые?
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Гость

сегодня, 13:54
Замучили разномастные банки с предложениями кредитов. И ещё Ростелеком с обзвонами и предложениями. Куда писать жалобу?
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.

сегодня, 13:51
УФАС молодцы, хорошо работают! Сам обращался и они грамотно разобрались со всем!
ответить

Думаю

сегодня, 13:48
Надо и на телевизор пожаловаться.Задолбало.
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один голос

сегодня, 13:45
верим
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