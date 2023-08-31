Липчанин пожаловался на СМС-рассылку: банку и оператору грозят крупные штрафы

Рекламные сообщения поступали без согласия абонента.

В Липецкое УФАС России обратился липчанин с жалобой на рекламные сообщения, поступающие на его номер без его согласия. Антимонопольный орган изучил материалы и выявил признаки нарушения закона как в действиях рекламодателя АО «Альфа-Банк», так и рекламораспространителя ПАО «Вымпелком».



«Оператор связи не смог представить согласие абонента на получение от него рекламы посредством сетей электросвязи. А в самой рекламе были указаны только некоторые условия кредитного договора, влияющие на итоговую сумму доходов или расходов потребителя, а не все, как требует Закон о рекламе», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.



Банку и оператору в случае установления их вины грозят штрафы от 100 тысяч рублей.

