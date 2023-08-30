45 минут назад
На Соколе сносят опасный дом
Два месяца назад в здании случился пожар. Нескольких оказавшихся в нем подростков спасли прохожие и тракторист.
Героя-водителя безуспешно искали, спасатели даже хотели его наградить.
Старые здания на улице 40 лет Октября сносят с начала 20-х годов, их жильцы получают новое жилье по программе «Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда в Липецкой области». Снос дома № 11 обошелся бюджету городу почти в два миллиона рублей, соответствующий контракт управление муниципального заказа разыграло 11 августа.
Видео: vk.com
D_Gahan
Гость.
Кто то в доле
Дед Пихто