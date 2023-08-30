На Соколе сносят опасный дом

Два месяца назад в здании случился пожар. Нескольких оказавшихся в нем подростков спасли прохожие и тракторист.

На улице 40 лет Октября в Липецке начался снос аварийного дома № 11. Напомним, именно из этого здания прохожие и водитель трактора-погрузчика спасли 21 июня нескольких подростков.Старые здания на улице 40 лет Октября сносят с начала 20-х годов, их жильцы получают новое жилье по программе «Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда в Липецкой области». Снос дома № 11 обошелся бюджету городу почти в два миллиона рублей, соответствующий контракт управление муниципального заказа разыграло 11 августа.

Видео: vk.com