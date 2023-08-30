Общество

45 минут назад

На Соколе сносят опасный дом

4 542
#снос
1

Два месяца назад в здании случился пожар. Нескольких оказавшихся в нем подростков спасли прохожие и тракторист.

На улице 40 лет Октября в Липецке начался снос аварийного дома № 11. Напомним, именно из этого здания прохожие и водитель трактора-погрузчика спасли 21 июня нескольких подростков.

Героя-водителя безуспешно искали, спасатели даже хотели его наградить.

Старые здания на улице 40 лет Октября сносят с начала 20-х годов, их жильцы получают новое жилье по программе «Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда в Липецкой области». Снос дома № 11 обошелся бюджету городу почти в два миллиона рублей, соответствующий контракт управление муниципального заказа разыграло 11 августа.

Видео: vk.com



4 542
#снос
1

Комментарии (4)

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D_Gahan

4 минуты назад
Сталинка ведь,что ломают? Может перекрытия -дерево?
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Гость.

10 минут назад
Спутник ломали 2 дня. А этот по манипуляции экскаватора будут месяц.
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Кто то в доле

19 минут назад
Этот дом бы простоял ещё сто лет.Там советский качественный кирпич и цемент.
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Дед Пихто

27 минут назад
Очень красивый дом. Теперь вместо него влепят очередную безликую стеклобетонную коробку.
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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