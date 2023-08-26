Через восемь десятков лет стала известна судьба считавшегося пропавшим без вести жителя Грязинского района

Сын ждал вести об отце всю жизнь, и дождался на 88-м году. А жена и дочка так и не узнали, как погиб отец и муж

Норвежские волонтеры русского происхождения, занимающиеся восстановлением имен и поиском родственников погибших в концлагерях этой страны, нашли родственника похороненного на кладбище острова Тщетта военнопленного Сергея Алексеевича Буркова, жителя села Княжая Байгора Грязинского района Липецкой области.Сергей Бурков ушел на фронт в первые дни войны, но после ранения уже в августе 1941-го попал в плен.Никто из родственников и потомков ничего не знал о воине. Он считался пропавшим без вести. Умерли его жена Екатерина Андреевна и дочь Зинаида, так и не узнав о судьбе отца и мужа. Но дождался известий об отце его 88-летний сын Александр, живущий ныне в Ростове-на-Дону.«Бурков Сергей Алексеевич был один из 11 расстрелянных фашистами за побег из лагеря 13.06.1944 года. После расстрела, тела всех одиннадцати советских солдат, в течении трёх дней фашисты запрещали хоронить. Они лежали на берегу у причала лагеря Калвик, как устрашение для других советских военнопленных. Потом их всех похоронили на кладбище возле лагеря. В 1945 году всех погибших перезахоронили на кладбище возле церкви Хелланд. А в 1951 году всех погибших советских военнопленных перезахоронили на кладбище для советских военнопленных Тщетта, где они покоятся в настоящее время.Теперь семья солдата знает правду о его гибели. Могила погибшего советского солдата Буркова Сергея Алексеевича находится на севере Норвегии, острове Тщетта. На этом кладбище похоронено более 8000 советских военнопленных погибших в Норвегии в период Второй Мировой войны. На бронзовой плите кладбища для советских военнопленных Тщетта, навсегда увековечено имя погибшего советского солдата Буркова Сергея», - рассказала ведущая поиски воинов, восстановление имен и судеб погибших в лагерях Норвегии советских воинов волонтер Татьяна Затолокина.- Он всю жизнь ждал отца, теперь его душа на месте. От такой новости сын погибшего солдата сначала переживал, а когда узнал, где погиб отец и, что перезахоронен и норвежцы ухаживают за могилкой то сказал: «Теперь моя душа успокоилась», - рассказала GOROD48 Татьяна Затолокина.История массового побега из лагеря для военнопленных описана в книге «Советские пленные в Норвегии в годы Великой отечественной войны: документы и исследования» в акте №13.Поиски родственников Сергея Буркова велись давно. Несколько раз информация публиковалась в соцсетях, в том числе на страницах Княжебайгорского сельсовета. Совместными усилиями удалось найти сына воина. Татьяна Затолокина поблагодарила за помощь в поисках Наталью Крючкову и Елену Щукину, администрацию и жителей села Княжая Байгора. Имя воина будет внесено в список погибших жителей села на местном мемориале.