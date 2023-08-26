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27 минут назад

Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

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Ночью пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в Москве и Подмосковье, говорится в сообщении Минобороны России.

"Двадцать шестого августа около 3.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", — говорится в сообщении.

Предварительно, пострадавших и разрушений нет, передает РИА Новости.
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