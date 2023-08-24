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ЦБ Турции второй раз за лето поднял ставку с 17,5% до 25%
Центробанк Турции принял решение повысить показатель ключевой ставки на 750 б. п. (базисных пунктов) -- до 25,0% с 17,5% годовых.
"Решение ЦБ свидетельствует о стремлении властей Турции стабилизировать макроэкономические показатели, его также можно рассматривать в качестве сигнала настроя правительства на борьбу с инфляцией и либерализации экономики в целом", - передает телеканал NTV со ссылкой на турецкий регулятор.
"Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции повысил учетную ставку - ставку аукционного однонедельного репо - на 750 базисных пунктов, до 25%", - говорится в заявлении центробанка.
При этом эксперты ранее отмечали, что центральный банк, "разгружая" рынки путем быстрого повышения банковских ставок, не хочет ставить в затруднительное положение некоторые слои общества и бизнес-сферу, поэтому пойдет на осторожное повышение.
Сам ЦБ Турции в свою очередь ещё в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Регулятор 22 июня впервые более чем за два года повысил ставку рефинансирования - до 15% с 8,5%, хотя аналитики ожидали ее на отметке 21%. Тем временем в начале июля стоимость турецкой национальной валюты - лиры - обновила исторический минимум к доллару и впервые преодолела отметку в 27 лир за доллар.