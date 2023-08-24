США вдвое нарастили закупку урана у РФ

Соединённые Штаты в первом полугодии 2023 года приобрели у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.





Россия поставляет в США только топливо с обогащением по урану-235, которое является главной статьей "радиоактивных" закупок Вашингтона. При этом в анализе также учитываются данные по импорту природного и обедненного урана, который США закупают у других государств.



В денежном выражении импорт урана составил $696,5 млн, это максимальное значение как минимум с 2002 года, более ранних данных по месяцам не приводится. Импорт в денежном выражении увеличился в 2,5 раза за год, доля РФ выросла до 32% (+13 процентных пунктов).



Согласно расчетам, за первые полгода 2023 года США нарастили закупку урана у России до 416 тонн (188 тонн за аналогичный период прошлого года). В последний раз такие значения фиксировались в 2005 году, когда в США ввезли 418 тонн топлива из России.



США также значительно нарастили покупки урана у Британии — на 28%, до 383,1 миллиона долларов, в результате на нее пришлось чуть менее 18% от всего импорта. Самый значительный прирост поставок пришелся на Францию, которая ввезла на американский рынок топлива на 319 миллионов долларов (15% от всего импорта) против 1,9 миллиона долларов годом ранее.



В пятерку крупнейших поставщиков также вошли Германия (13% импорта), нарастившая поставки на 1,5% — до 277 миллионов долларов, и Канада (11% импорта), увеличившая их вдвое — до 247,5 миллиона долларов. Последняя является единственным крупным источником природного урана для США. В то же время Нидерланды, занимавшие в прошлом году второе место, сократили поставки вдвое — до 193 миллионов долларов, опустившись на шестую позицию. США купили у России 416 т урана в первой половине 2023 года. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (188 т), - передает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы. Последний раз примерно столько урана из РФ было импортировано в 2005 году (418 т).Россия поставляет в США только топливо с обогащением по урану-235, которое является главной статьей "радиоактивных" закупок Вашингтона. При этом в анализе также учитываются данные по импорту природного и обедненного урана, который США закупают у других государств.В денежном выражении импорт урана составил $696,5 млн, это максимальное значение как минимум с 2002 года, более ранних данных по месяцам не приводится. Импорт в денежном выражении увеличился в 2,5 раза за год, доля РФ выросла до 32% (+13 процентных пунктов).Согласно расчетам, за первые полгода 2023 года США нарастили закупку урана у России до 416 тонн (188 тонн за аналогичный период прошлого года). В последний раз такие значения фиксировались в 2005 году, когда в США ввезли 418 тонн топлива из России.США также значительно нарастили покупки урана у Британии — на 28%, до 383,1 миллиона долларов, в результате на нее пришлось чуть менее 18% от всего импорта. Самый значительный прирост поставок пришелся на Францию, которая ввезла на американский рынок топлива на 319 миллионов долларов (15% от всего импорта) против 1,9 миллиона долларов годом ранее.В пятерку крупнейших поставщиков также вошли Германия (13% импорта), нарастившая поставки на 1,5% — до 277 миллионов долларов, и Канада (11% импорта), увеличившая их вдвое — до 247,5 миллиона долларов. Последняя является единственным крупным источником природного урана для США. В то же время Нидерланды, занимавшие в прошлом году второе место, сократили поставки вдвое — до 193 миллионов долларов, опустившись на шестую позицию.