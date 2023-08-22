Подростки совершают больше преступлений под наркотиками, чем пьяными

На комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета рассказали о молодежной преступности.

Сегодня в горсовете были озвучены результаты работы муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.



Заместитель председателя этой комиссии Екатерина Дьяконова сообщила, что за первые шесть месяцев года в Липецке несовершеннолетние совершили 140 преступлений. 28 из них относятся к категории тяжких и особо тяжких (в первом полугодии 2022 года таких преступлений было 21). На 15% выросло количество краж — 77 с начала года, на 11% стало больше грабежей — 20 (такие правонарушения фиксируются, в основном, в сетевых магазинах). Полиция задержала участников трех случаев вымогательства. Число преступлений, совершенных под влиянием наркотиков, выросло с 4 до 20. А вот преступлений под действием алкоголя, наоборот, стало меньше — три в этом году против шести в прошлом.



Десять несовершеннолетних состоят на диспансерном учете в наркологическом диспансере, семь — на учете у врачей-психиатров. 14 несовершеннолетних можно назвать гастролерами: в Липецк они приезжали для совершения краж и грабежей из других городов и сел.



Одной из основных причин роста числа преступлений Екатерина Дьяконова назвала серийность магазинных краж: таких малолетних воришек в ТРЦ уже узнают и по внешнему виду, и по именам.



В Липецке — без малого 100 тысяч детей и подростков в возрасте до 18 лет. На учете в инспекциях по делам несовершеннолетних при УМВД России по Липецку стоят 392 несовершеннолетних и 690 родителей. В прошлом году в полицию с улиц были доставлены 153 безнадзорных ребенка, в этом году — 76. В региональный центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей были отправлены 83 подростка в прошлом году и 49 — в этом. За первые полгода 2022-го были выявлены 77 детей, оставшихся в силу разных причин без попечения родителей, с начала этого года — 32. В прошлом году в роддомах матери отказались от девяти новорожденных, в этом — от четырех.



За неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей в прошлом году были оштрафованы 2 299 родителей, в этом — 817. За жестокое обращение с детьми в прошлом году осудили двух родителей, в этом — одного. Решениями судов лишили и ограничили в родительских правах 86 человек, в первом полугодии этого года – 43.