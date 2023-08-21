В России

58 минут назад

В Москве 10-летняя девочка укололась о шприц с неизвестным веществом в машине каршеринга

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Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, шприц с неизвестным веществом изъят и отправлен на экспертизу.

Десятилетняя девочка в Москве укололась спрятанным в каршеринговом автомобиле шприцем, наполненным неизвестной жидкостью, - передает ТАСС.

Сотрудники полиции Москвы проводят проверку после того, как ребенок укололся о шприц с неизвестным веществом, воткнутый на заднем сиденье каршерингового автомобиля, - рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Поступило сообщение, что в арендованной машине каршеринга на заднем сиденье ребенок укололся о найденный на сиденье шприц. Он был воткнут в сиденье. Шприц с неизвестным веществом изъят и направлен на экспертизу", - сказал собеседник агентства.

По данным телеграм-канала Shot, 46-летний мужчина с женой и десятилетней дочкой собрались в ТРК "Крокус", арендовали машину Geely через Belkacar в московском районе Крылатское. Когда они доехали до места и стали выходить из автомобиля, девочка почувствовала укол в икру, у нее пошла кровь.

Ее отец обнаружил под задним сиденьем открытый шприц, в котором была жидкость светло-бежевого цвета.

Родители своевременно отреагировали на происшествие и экстренно отвезли дочь в больницу, где были взяты необходимые анализы.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента, обстоятельства устанавливаются.
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