Происшествия

21 минуту назад

Угнанный в Грязях «ВАЗ-21101» застрял на просёлочной дороге

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#угон #автомобиль
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Угнанный в Грязях «ВАЗ-21101» застрял на просёлочной дороге

18-летний подозреваемый хотел разобрать автомобиль на запчасти.

18 августа в Грязях в полицию обратился 36-летний мужчина с сообщением об угоне припаркованного на улице Ленинской автомобиля «ВАЗ-21101». Ущерб хозяин машины оценил в 200 000 рублей.

В угоне подозревают неработающего 18-летнего грязинца.

«Автомобиль он решил похитить с целью разборки и дальнейшей продажи на запчасти. Машину подозреваемый открыл и завел ключом от своего автомобиля. Съехав на просёлочную дорогу, мужчина не справился с управлением, заехал в колею и застрял. Бросив автомобиль, он хотел потом вернуться к нему, чтобы довести задуманное до конца, но был задержан полицейскими», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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Сейчас машина уже возвращена потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». 18-летнему грязинцу грозит до пяти лет лишения свободы.
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#угон #автомобиль
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