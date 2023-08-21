В мире

27 минут назад

В Турции 12 человек погибли в ДТП с автобусом

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#ДТП #Турция

Идет расследование обстоятельств дорожного инцидента.

В провинции Йозгат в центральной части Турции произошла авария с пассажирским автобусом. В результате 12 человек погибли, еще 19 получили ранения.

Автобус следовал ночным рейсом из Сиваса в Стамбул. На одном из участков пути в районе населенного пункта Соргун водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и упал с 20-метровой высоты, - передает ТАСС со ссылкой на агентство DHA.

Губернатор Йозгата Мехмет Али Озкан уточнил, что власти получили уведомление об аварии 20 августа в 23:52 (совпадает с мск).

"К сожалению, произошло ДТП, сообщение о котором мы получили около 23:52. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, передаем соболезнования в связи с гибелью наших граждан", - сообщил он.

На место аварии оперативно прибыли полиция, медики и жандармерия. Пострадавшие были доставлены в больницы Йозгата и города Соргун. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил о начале расследования произошедшего. Прокуратура и следователи выясняют обстоятельства и причины аварии.
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#ДТП #Турция

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