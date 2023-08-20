Общество

59 минут назад

Липецкое частное охранное предприятие не оплачивало сотрудникам ночные смены

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#зарплата
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Липецкое частное охранное предприятие не оплачивало сотрудникам ночные смены

Права сотрудников частной охранной фирме защитили Госинспекция труда и прокуратура

Государственная инспекция труда Липецкой области добилась от ЧОП «Юпитер-48» оплаты своим сотрудникам ночных смен.

- Совместно с прокуратурой Левобережного района Липецка Государственная инспекция труда в Липецкой области восстановила права работников ООО «Частная охранная организация «Юпитер-48» Липецка. В результате принятых мер устранены следующие нарушения: произведена оплата за работу в ночное время за период с января по июнь 2023 года, - сообщили в Госинспекции труда.

За ночные смены оплаты произведены 27 сотрудникам ЧОП
1 317
#зарплата
1

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