Липецкое частное охранное предприятие не оплачивало сотрудникам ночные смены

Права сотрудников частной охранной фирме защитили Госинспекция труда и прокуратура

Государственная инспекция труда Липецкой области добилась от ЧОП «Юпитер-48» оплаты своим сотрудникам ночных смен.



- Совместно с прокуратурой Левобережного района Липецка Государственная инспекция труда в Липецкой области восстановила права работников ООО «Частная охранная организация «Юпитер-48» Липецка. В результате принятых мер устранены следующие нарушения: произведена оплата за работу в ночное время за период с января по июнь 2023 года, - сообщили в Госинспекции труда.



За ночные смены оплаты произведены 27 сотрудникам ЧОП