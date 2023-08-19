По мосту через Матыру в Грязах вновь открыли движение

Километровые пробки больше не будут мучить местных водителей.

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Движение по мосту через реку Матыру в Грязях сегодня возобновлено после ремонта.

Как сообщил Telegram-канал Липецкой области, по традиции первыми по мосту пустили грузовую и дорожную технику. А затем мост открылся для любых видов транспорта.

Мост был отремонтирован по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Здесь укрепили опоры, перенесли коммуникации, а четыре пролёта 15 и 33 м соединили металлическими балками, уложив сверху мостовое полотно. Срок гарантии на несущие конструкции - 8 лет, срок службы обновленного сооружения - не менее 50 лет.

Жители Грязей вздохнули с облегчением. Теперь дорога в Липецк и обратно перестанет собирать гигантские пробки, как во время ремонта и не будет растягиваться на утомительные часы.

С 20 августа в Грязях восстановят прежние схемы движения автобусов по маршрутам №141 «Липецк – Плеханово» и №236 «Грязи – Бутырки – Липецк».

Всего в области в этом году ремонтируют 19 мостов. 13 из них планируется сдать к декабрю.

Фото и видео управления дорог и транспорта администрации Липецкой области.

