Общество

сегодня, 12:47

По мосту через Матыру в Грязах вновь открыли движение

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#мост через Матыру #Грязи
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Километровые пробки больше не будут мучить местных водителей.

Движение по мосту через реку Матыру в Грязях сегодня возобновлено после ремонта.

Как сообщил Telegram-канал Липецкой области, по традиции первыми по мосту пустили грузовую и дорожную технику. А затем мост открылся для любых видов транспорта.

Мост был отремонтирован по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Здесь укрепили опоры, перенесли коммуникации, а четыре пролёта 15 и 33 м соединили металлическими балками, уложив сверху мостовое полотно. Срок гарантии на несущие конструкции - 8 лет, срок службы обновленного сооружения - не менее 50 лет.

Жители Грязей вздохнули с облегчением. Теперь дорога в Липецк и обратно перестанет собирать гигантские пробки, как во время ремонта и не будет растягиваться на утомительные часы.

С 20 августа в Грязях восстановят прежние схемы движения автобусов по маршрутам №141 «Липецк – Плеханово» и №236 «Грязи – Бутырки – Липецк».

Всего в области в этом году ремонтируют 19 мостов. 13 из них планируется сдать к декабрю.

Фото и видео управления дорог и транспорта администрации Липецкой области.


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#мост через Матыру #Грязи
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Комментарии (1)

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москвичк

32 минуты назад
"Километровые пробки больше не будут мучить местных водителей." Прям так и киломентровые... Доля селян,200-300 метров уже пробка.
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