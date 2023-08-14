Общество
55 минут назад
Мэрия Липецка ликвидирует МУП «ЛиСА»
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Все активы и пассивы городской станции аэрации перейдут концессионеру, «РВК-Липецк».
Сегодня липецкий горсовет проанонсировал завтрашнее заседание комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию, на котором мэрия попросит согласие депутатов на ликвидацию МУП «Липецкая станция аэрации».
Как выяснил GOROD48, еще 1 июня городской департамент ЖКХ передал ООО «РВК-Липецк» все имущество МУП «ЛиСА», участвующее в основном виде деятельности — очистке сточных вод и их сбросе в реку Воронеж. Его остаточную стоимость мэрия оценила в 346 млн рублей. Но еще раньше, 1 апреля, более сотни работников городской станции аэрации были переведены в «РВК-Липецк». В МУПе остались 18 сотрудников, 6,3 млн рублей основных фондов и объекты незавершенного строительства на сумму 7,2 млн рублей.
Напомним, что в прошлом году правительство области одобрило концепцию «Росводоканала» по модернизации водопроводных и канализационных сетей Липецка сроком на 49 лет стоимостью 15,9 миллиарда рублей. В концессию попали и городские очистные сооружения. Уже в этом году ООО «РВК-Липецк» начнет первый этап их модернизации ценой в 2 млрд рублей. К концу ноября следующего года подрядчику концессионера предстоит решить несколько задач: поставить на станции аэрации фильтры предварительной грубой очистки сточных вод, оборудовать аэротенки новыми системами подачи воздуха и системами аэрации и перемешивания, что позволит микроорганизмам извлекать из канализационных стоков нитраты, а также построить новый трубопровод с узлами учета сброса очищенных вод в реку Воронеж. Также первый этап реконструкции станции предполагает монтаж на комплексе переработки осадка оборудования для его обезвоживания. За первым этапом реконструкции станции последует второй, предусматривающий утилизацию 200 тысяч тонн спрессованного илового осадка, накопившегося на территории МУП «ЛиСА» за десятки лет ее существования. На это будет потрачено еще 2,5 млрд рублей.
Как выяснил GOROD48, еще 1 июня городской департамент ЖКХ передал ООО «РВК-Липецк» все имущество МУП «ЛиСА», участвующее в основном виде деятельности — очистке сточных вод и их сбросе в реку Воронеж. Его остаточную стоимость мэрия оценила в 346 млн рублей. Но еще раньше, 1 апреля, более сотни работников городской станции аэрации были переведены в «РВК-Липецк». В МУПе остались 18 сотрудников, 6,3 млн рублей основных фондов и объекты незавершенного строительства на сумму 7,2 млн рублей.
Напомним, что в прошлом году правительство области одобрило концепцию «Росводоканала» по модернизации водопроводных и канализационных сетей Липецка сроком на 49 лет стоимостью 15,9 миллиарда рублей. В концессию попали и городские очистные сооружения. Уже в этом году ООО «РВК-Липецк» начнет первый этап их модернизации ценой в 2 млрд рублей. К концу ноября следующего года подрядчику концессионера предстоит решить несколько задач: поставить на станции аэрации фильтры предварительной грубой очистки сточных вод, оборудовать аэротенки новыми системами подачи воздуха и системами аэрации и перемешивания, что позволит микроорганизмам извлекать из канализационных стоков нитраты, а также построить новый трубопровод с узлами учета сброса очищенных вод в реку Воронеж. Также первый этап реконструкции станции предполагает монтаж на комплексе переработки осадка оборудования для его обезвоживания. За первым этапом реконструкции станции последует второй, предусматривающий утилизацию 200 тысяч тонн спрессованного илового осадка, накопившегося на территории МУП «ЛиСА» за десятки лет ее существования. На это будет потрачено еще 2,5 млрд рублей.
2 792
Садовод
аналитик