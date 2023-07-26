Содержимое липецкой канализации может стать источником стройматериалов

«РВК-Липецк» отказался от идеи сжигания 200 тысяч тонн илового осадка, накопленного на территории МУП «ЛиСА». Вместо этого компания намерена перерабатывать дурно пахнущий остаток в каталитической печи с получением гранулированного материала, который можно использовать при строительстве дорог.





— Корпорация «Росводоканал» серьезно подходит к выбору исполнителей работ, ведь на кону жизнь и безопасность потребителей питьевой воды. Я лично посетил промплощадку «Иннотехмаша», увидел масштабность решаемых этим предприятием задач. Это — компания с уже сложившейся с 1992 года репутаций. Ее специализацией помимо прочего является производство насосов, запорной арматуры и оборудования для очистных сооружений, — сказал GOROD48 Вадим Негробов.



Подрядчику ООО «РВК-Липецк» к концу ноября следующего года предстоит решить несколько задач: поставить на станции аэрации фильтры предварительной грубой очистки сточных вод, оборудовать аэротенки новыми системами подачи воздуха и системами аэрации и перемешивания, что позволит микроорганизмам извлекать из канализационных стоков нитраты, а также построить новый трубопровод с узлами учета сброса очищенных вод в реку Воронеж. Также первый этап реконструкции станции предполагает монтаж на комплексе переработки осадка оборудования для его обезвоживания.







— За первым этапом реконструкции станции последует второй, предусматривающий, собственно, утилизацию 200 тысяч тонн спрессованного илового осадка, накопившегося на территории МУП «ЛиСА» за десятки лет ее существования, — рассказал Вадим Негробов.



Реализация второго этапа продлится до 2026 года. На него у «РВК-Липецк» уже есть 2,5 миллиарда рублей. Только тогда, когда содержимое городской канализации будет переработано, жители поселка ЛТЗ и всего юго-западного спального района города избавятся от запаха сероводорода (попутно с залежами старого илового остатка в переработку ежегодно будут попадать до 20 тысяч тонн свежих отходов).



Примечательно, что компания решила отказаться от сжигания отходов муниципальной станции аэрации



— Весь процесс проходит при температурах от 800 градусов и выше. Вышедшие из слоя катализатора отходы в виде гранул экологически безвредны. Их можно, например, применять как материал при дорожном строительстве вместе со щебнем, — сказал гендиректор «РВК-Липецк».



Напомним, что в прошлом году правительство области одобрило концепцию «Росводоканала» по модернизации водопроводных и канализационных сетей Липецка сроком на 49 лет стоимостью 15,9 миллиарда рублей. Получив в концессию городские водопровод и канализацию, ООО «РВК-Липецк» встало перед фактом обновления «хвоста», городской станции аэрации как конечной точки переработки нечистот и сброса очищенной воды в реку Воронеж. Несмотря на то, что концедентом по этой сделке стал муниципалитет, все расходы на нее взял на себя регион. Плата концедента установлена ежеквартальным графиком. Средства мэрии перечисляет правительство области в виде целевых трансфертов.



фото: сайт МУП «ЛиСА» Компания «РВК-Липецк» завершает торги на подряд по первому этапу реконструкции МУП «ЛиСА». Конкурсные процедуры еще до конца не завершены, но, по словам гендиректора ООО «РВК-Липецк» Вадима Негробова, с 99-процентной точностью можно говорить, что генподрядчиком станет компания «Иннотехмаш» из Санкт-Петербурга. Начальная цена контракта по модернизации городской станции аэрации составляет два миллиарда рублей.— Корпорация «Росводоканал» серьезно подходит к выбору исполнителей работ, ведь на кону жизнь и безопасность потребителей питьевой воды. Я лично посетил промплощадку «Иннотехмаша», увидел масштабность решаемых этим предприятием задач. Это — компания с уже сложившейся с 1992 года репутаций. Ее специализацией помимо прочего является производство насосов, запорной арматуры и оборудования для очистных сооружений, — сказал GOROD48 Вадим Негробов.Подрядчику ООО «РВК-Липецк» к концу ноября следующего года предстоит решить несколько задач: поставить на станции аэрации фильтры предварительной грубой очистки сточных вод, оборудовать аэротенки новыми системами подачи воздуха и системами аэрации и перемешивания, что позволит микроорганизмам извлекать из канализационных стоков нитраты, а также построить новый трубопровод с узлами учета сброса очищенных вод в реку Воронеж. Также первый этап реконструкции станции предполагает монтаж на комплексе переработки осадка оборудования для его обезвоживания.— За первым этапом реконструкции станции последует второй, предусматривающий, собственно, утилизацию 200 тысяч тонн спрессованного илового осадка, накопившегося на территории МУП «ЛиСА» за десятки лет ее существования, — рассказал Вадим Негробов.Реализация второго этапа продлится до 2026 года. На него у «РВК-Липецк» уже есть 2,5 миллиарда рублей. Только тогда, когда содержимое городской канализации будет переработано, жители поселка ЛТЗ и всего юго-западного спального района города избавятся от запаха сероводорода (попутно с залежами старого илового остатка в переработку ежегодно будут попадать до 20 тысяч тонн свежих отходов).Примечательно, что компания решила отказаться от сжигания отходов муниципальной станции аэрации с выбросом газов в атмосферу , как это предполагалось еще зимой прошлого года. Причина — санкции Запада, оставившие «РВК-Липецк» без соответствующего итальянского оборудования. Утилизировать иловый остаток позволит отечественная технология — его переработка в каталитической печи. Технология предполагает устранение сажи и канцерогенных углеводородов в отходящих дымовых газах путем фильтрации через плотный слой катализатора, сведение к минимуму следов выбросов в атмосферу углекислого газа, оксида азота и токсичных кислородсодержащих соединений.— Весь процесс проходит при температурах от 800 градусов и выше. Вышедшие из слоя катализатора отходы в виде гранул экологически безвредны. Их можно, например, применять как материал при дорожном строительстве вместе со щебнем, — сказал гендиректор «РВК-Липецк».Напомним, что в прошлом году правительство области одобрило концепцию «Росводоканала» по модернизации водопроводных и канализационных сетей Липецка сроком на 49 лет стоимостью 15,9 миллиарда рублей. Получив в концессию городские водопровод и канализацию, ООО «РВК-Липецк» встало перед фактом обновления «хвоста», городской станции аэрации как конечной точки переработки нечистот и сброса очищенной воды в реку Воронеж. Несмотря на то, что концедентом по этой сделке стал муниципалитет, все расходы на нее взял на себя регион. Плата концедента установлена ежеквартальным графиком. Средства мэрии перечисляет правительство области в виде целевых трансфертов.