сегодня, 15:23
Содержимое липецкой канализации может стать источником стройматериалов
«РВК-Липецк» отказался от идеи сжигания 200 тысяч тонн илового осадка, накопленного на территории МУП «ЛиСА». Вместо этого компания намерена перерабатывать дурно пахнущий остаток в каталитической печи с получением гранулированного материала, который можно использовать при строительстве дорог.
— Корпорация «Росводоканал» серьезно подходит к выбору исполнителей работ, ведь на кону жизнь и безопасность потребителей питьевой воды. Я лично посетил промплощадку «Иннотехмаша», увидел масштабность решаемых этим предприятием задач. Это — компания с уже сложившейся с 1992 года репутаций. Ее специализацией помимо прочего является производство насосов, запорной арматуры и оборудования для очистных сооружений, — сказал GOROD48 Вадим Негробов.
Подрядчику ООО «РВК-Липецк» к концу ноября следующего года предстоит решить несколько задач: поставить на станции аэрации фильтры предварительной грубой очистки сточных вод, оборудовать аэротенки новыми системами подачи воздуха и системами аэрации и перемешивания, что позволит микроорганизмам извлекать из канализационных стоков нитраты, а также построить новый трубопровод с узлами учета сброса очищенных вод в реку Воронеж. Также первый этап реконструкции станции предполагает монтаж на комплексе переработки осадка оборудования для его обезвоживания.
— За первым этапом реконструкции станции последует второй, предусматривающий, собственно, утилизацию 200 тысяч тонн спрессованного илового осадка, накопившегося на территории МУП «ЛиСА» за десятки лет ее существования, — рассказал Вадим Негробов.
Реализация второго этапа продлится до 2026 года. На него у «РВК-Липецк» уже есть 2,5 миллиарда рублей. Только тогда, когда содержимое городской канализации будет переработано, жители поселка ЛТЗ и всего юго-западного спального района города избавятся от запаха сероводорода (попутно с залежами старого илового остатка в переработку ежегодно будут попадать до 20 тысяч тонн свежих отходов).
Примечательно, что компания решила отказаться от сжигания отходов муниципальной станции аэрации с выбросом газов в атмосферу, как это предполагалось еще зимой прошлого года. Причина — санкции Запада, оставившие «РВК-Липецк» без соответствующего итальянского оборудования. Утилизировать иловый остаток позволит отечественная технология — его переработка в каталитической печи. Технология предполагает устранение сажи и канцерогенных углеводородов в отходящих дымовых газах путем фильтрации через плотный слой катализатора, сведение к минимуму следов выбросов в атмосферу углекислого газа, оксида азота и токсичных кислородсодержащих соединений.
— Весь процесс проходит при температурах от 800 градусов и выше. Вышедшие из слоя катализатора отходы в виде гранул экологически безвредны. Их можно, например, применять как материал при дорожном строительстве вместе со щебнем, — сказал гендиректор «РВК-Липецк».
Напомним, что в прошлом году правительство области одобрило концепцию «Росводоканала» по модернизации водопроводных и канализационных сетей Липецка сроком на 49 лет стоимостью 15,9 миллиарда рублей. Получив в концессию городские водопровод и канализацию, ООО «РВК-Липецк» встало перед фактом обновления «хвоста», городской станции аэрации как конечной точки переработки нечистот и сброса очищенной воды в реку Воронеж. Несмотря на то, что концедентом по этой сделке стал муниципалитет, все расходы на нее взял на себя регион. Плата концедента установлена ежеквартальным графиком. Средства мэрии перечисляет правительство области в виде целевых трансфертов.
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Валера