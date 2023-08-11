Общество

24 минуты назад

«Когда-то наш дом был элитным, а теперь стало то, что стало»

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#труба #подвал
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«Когда-то наш дом был элитным, а теперь стало то, что стало»

В подвале дома годами стоит зловонная вода.

Жильцы дома № 55а по улице Депутатской говорят, что мучаются уже два года — в подвале стоят канализационные стоки.

—Когда-то наш дом был элитным, а теперь стало то, что стало, — горько говорит один из жильцов дома Сергей.

В подвале вполне можно снимать фильмы ужасов. Фотографии из дома говорят сами за себя.





А это квартира на первом этаже. Канализационные стоки искали выход наружу и нашли его через унитаз.



В квартире пришлось перекладывать паркет.



В общем коридоре мокнут стены возле лифта.



Жильцы дома не сидят, сложа руки. Рассылают жалобы во все инстанции: управляющую компанию «Вариант», мэрию, правительство области, Госжилинспекцию. Владелец затопленного туалета планирует написать в Роспотребнадзор. По словам жильцов, они получают отписки, их жалобы пересылают письма по инстанциям. Чаще рекомендуют обращаться в управляющую компанию и Госжилинспекцию.

Примерно полтора месяца назад жильцы, было обрадовались, управляющая компания очистила злополучный подвал и поменяла трубу. Но счастье длилось недолго, подвал снова затопило, видимо, прорвало и новую трубу.

Директор УК «Вариант», в которую мы обратились за комментариями, находится в отпуске, поэтому ответа на вопрос, что же происходит в доме, мы не получили.

Начальник инспекционного отдела Госжилинспекции по Липецкой области Николай Дудов сказал GOROD48, что «Варианту» вынесено предостережение.

— Выдали управляющей компании предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, и потребовали обеспечить исправное состояние канализации и сухость подвального помещения, — рассказал Николай Дудов.

Судя пот всему, предостережение не возымело действия. Николай Дудов рекомендовал жильцам дома повторно обратиться в Госжилинспекцию, чтобы появился повод повторной проверки содержания здания, а при выявлении нарушения, инспекция могла принять более жесткие меры.
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#труба #подвал
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Комментарии (1)

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Анна

8 минут назад
Плакать хочется от подобной истории.
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