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сегодня, 20:23

Липецкая вечЁрка: нападение на женщину, очередной провал и дело браконьеров

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#вечЁрка #грабеж #провал #браконьеры
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Липецкая вечЁрка: нападение на женщину, очередной провал и дело браконьеров

Сегодня, 11 августа, полицейские рассказали о задержании уличного приставалы, который ограбил отказавшую ему женщину, на улице 30 лет Октября образовался огромный провал и подозреваемый в особо наглом браконьерстве стал фигурантом дела о незаконном хранении оружия. 

Накануне полицейские задержали судимого 34-летнего липчанина. Он безуспешно приставал к женщине в автобусе. Потом пошел за ней, повалил на землю отнял и растоптал ее телефон. Часть этого ужаса за писала камера наблюдения ТРЦ «Европа».


Женщина сумела вырваться и спрятаться в торговом центре, откуда и вызвала полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

В Липецке очередной провал, и это уже не смешно, а страшно! Сегодня  асфальт провалился совсем рядом с 12-й гимназией. 



Жители улицы 30 лет Октября утром видели рабочих ресурсоснабжающей организации, вскрывающих колодец. К тому же как раз в этом районе сегодня начались аварийные работы энергетиков

Чуть позже мэрия сообщила, что провал вызвало разрушение тепловой камеры.

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И это не единственное коммунальное ЧП сегодня. На улице Советской разлилась желтая река.



«РВК-Липецк» сообщило, что в у дома № 68 по Советской прорвало трубу, ремонт уже начат. А в округе отключили воду.

— Исток реки желтой воды находится недалеко от дома № 68 по улице Советской. Ну вот, открыли или отрыли новую реку Хуанхэ! — заметил ё.

В отношении 45-летнего липчанина возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия. А еще полицейские проверяют его причастность к браконьерству.

Мужчину задержали накануне в Грязинском районе, в его машине егеря нашли нарзной карабин и туши двух косуль. Оказывается егеря два месяца выслеживали браконьеров, которые повадились чуть ли не каждый день убивать животных в Яманском заказнике.

Судя по видео, браконьер был не один, сейчас ищут остальных.



— Без серьёзной крыши так гулевать никто не будет, видимо, нарушена цепочка логистики, крыша поехала, — предположил Зимний рыбак.

— Хотелось бы концовку узнать этой истории. Сколько, кому и чего, — попросил Житель Липецка.

— Что ж, можно только поздравить и охотнадзор и силовиков, действующих сообща. Но чувствуется недостаток агентурной работы. Зимой ведь тоже ходила неясная информация о похожей браконьерской группе, а этом же районе, — доложил Нестерв.

Завтра в Липецке до +27 градусов с  кратковременными дождями и грозами.

А дорожники в воскресенье собираются начать ремонт второй половины Сокольского моста. Соответственно, она будет перекрыта, а первая отремонтированная — открыта.

Когда вы будете читать вечЁрку, на Сселковской развязке вновь запустят реверсивное движение, оно будет действовать до шести утра субботы. Затем реверсивное движение запустят с 13 до 17 часов — на время укладки второго слоя покрытия. Но если пойдет дождь или еще что-то случится, то время могут изменить.
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#вечЁрка #грабеж #провал #браконьеры
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