сегодня, 20:23
Липецкая вечЁрка: нападение на женщину, очередной провал и дело браконьеров
Сегодня, 11 августа, полицейские рассказали о задержании уличного приставалы, который ограбил отказавшую ему женщину, на улице 30 лет Октября образовался огромный провал и подозреваемый в особо наглом браконьерстве стал фигурантом дела о незаконном хранении оружия.
Женщина сумела вырваться и спрятаться в торговом центре, откуда и вызвала полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
В Липецке очередной провал, и это уже не смешно, а страшно! Сегодня асфальт провалился совсем рядом с 12-й гимназией.
Жители улицы 30 лет Октября утром видели рабочих ресурсоснабжающей организации, вскрывающих колодец. К тому же как раз в этом районе сегодня начались аварийные работы энергетиков.
Чуть позже мэрия сообщила, что провал вызвало разрушение тепловой камеры.
И это не единственное коммунальное ЧП сегодня. На улице Советской разлилась желтая река.
«РВК-Липецк» сообщило, что в у дома № 68 по Советской прорвало трубу, ремонт уже начат. А в округе отключили воду.
— Исток реки желтой воды находится недалеко от дома № 68 по улице Советской. Ну вот, открыли или отрыли новую реку Хуанхэ! — заметил ё.
В отношении 45-летнего липчанина возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия. А еще полицейские проверяют его причастность к браконьерству.
Мужчину задержали накануне в Грязинском районе, в его машине егеря нашли нарзной карабин и туши двух косуль. Оказывается егеря два месяца выслеживали браконьеров, которые повадились чуть ли не каждый день убивать животных в Яманском заказнике.
Судя по видео, браконьер был не один, сейчас ищут остальных.
— Без серьёзной крыши так гулевать никто не будет, видимо, нарушена цепочка логистики, крыша поехала, — предположил Зимний рыбак.
— Хотелось бы концовку узнать этой истории. Сколько, кому и чего, — попросил Житель Липецка.
— Что ж, можно только поздравить и охотнадзор и силовиков, действующих сообща. Но чувствуется недостаток агентурной работы. Зимой ведь тоже ходила неясная информация о похожей браконьерской группе, а этом же районе, — доложил Нестерв.
Завтра в Липецке до +27 градусов с кратковременными дождями и грозами.
А дорожники в воскресенье собираются начать ремонт второй половины Сокольского моста. Соответственно, она будет перекрыта, а первая отремонтированная — открыта.
Когда вы будете читать вечЁрку, на Сселковской развязке вновь запустят реверсивное движение, оно будет действовать до шести утра субботы. Затем реверсивное движение запустят с 13 до 17 часов — на время укладки второго слоя покрытия. Но если пойдет дождь или еще что-то случится, то время могут изменить.
Электорат