Липецкая вечЁрка: нападение на женщину, очередной провал и дело браконьеров

Сегодня, 11 августа, полицейские рассказали о задержании уличного приставалы, который ограбил отказавшую ему женщину, на улице 30 лет Октября образовался огромный провал и подозреваемый в особо наглом браконьерстве стал фигурантом дела о незаконном хранении оружия.