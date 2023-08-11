Погода в Липецке

28 минут назад

Завтра в Липецкой области дожди, грозы и до +29

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#дожди #жара
Завтра в Липецкой области дожди, грозы и до +29

В ближайшие сутки Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов южного циклона – ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами и порывистым ветром. 

13 и 14 августа существенных осадков не прогнозируется. Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 августа - 22 градуса тепла, что на 3 градуса выше нормы, 13 и 14 августа – около 20 градусов тепла, что в пределах нормы.
 
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек, при грозе местами порывы до 17 м/сек. Температура воздуха ночью — от +17 до +22 градусов, днем — от +24 до +29 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем грозы. Температура ночью — от +18 до +20 градусов, днем — от +25 до +27.

День 12 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1975 году – 6 градусов тепла. 

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#дожди #жара

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