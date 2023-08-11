Общество

сегодня, 15:29

С восьми вечера на Сселковской развязке вновь запускается реверсивное движение

4 566
#дорожный ремонт #мост
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С восьми вечера на Сселковской развязке вновь запускается реверсивное движение

Несколько часов будет работать одна полоса и в субботу.

Управление дорог и транспорта Липецкой области предупреждает о реверсивном режиме проезда моста на 306-м километре трассы Р-119 «Орел-Тамбов».

Сегодня выехать за город или приехать в Липецке лучше до восьми вечера. Сегодня ночью строители собираются уложить на мосту нижний слой асфальта, поэтому с 20:00 и до 06:00 следующего дня включается реверсивное движение. Строители собирались провести эти работы днем, но сегодня начался дождь.  
 
В субботу, 12 августа реверсивное движение на мосту собираются ввести примерно с 13 до 17 часов — на время укладки второго слоя покрытия.  При этом в управлении пообещали сообщить об изменении этого интервала, если в ремонт опять вмешается погода или иные обстоятельства.

Напомним, что из-за реверсивного движения на мосту днем и вечером 9 августа и утром 10-го в районе Сселковской развязки скапливались огромные пробки.
4 566
#дорожный ремонт #мост
2

Комментарии (4)

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Гость

2 минуты назад
А Мычелкин в курсе
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Спасибо

10 минут назад
А то нам колхозникам совсем плохо без дороги.
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Гость

38 минут назад
С 23 до 5 утра самое то время, а то опять днем, чтож такое
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Tt

сегодня, 15:35
Зря не с 5 дня,че уж там
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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