Общество
сегодня, 15:29
С восьми вечера на Сселковской развязке вновь запускается реверсивное движение
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Несколько часов будет работать одна полоса и в субботу.
Управление дорог и транспорта Липецкой области предупреждает о реверсивном режиме проезда моста на 306-м километре трассы Р-119 «Орел-Тамбов».
Сегодня выехать за город или приехать в Липецке лучше до восьми вечера. Сегодня ночью строители собираются уложить на мосту нижний слой асфальта, поэтому с 20:00 и до 06:00 следующего дня включается реверсивное движение. Строители собирались провести эти работы днем, но сегодня начался дождь.
В субботу, 12 августа реверсивное движение на мосту собираются ввести примерно с 13 до 17 часов — на время укладки второго слоя покрытия. При этом в управлении пообещали сообщить об изменении этого интервала, если в ремонт опять вмешается погода или иные обстоятельства.
Напомним, что из-за реверсивного движения на мосту днем и вечером 9 августа и утром 10-го в районе Сселковской развязки скапливались огромные пробки.
Сегодня выехать за город или приехать в Липецке лучше до восьми вечера. Сегодня ночью строители собираются уложить на мосту нижний слой асфальта, поэтому с 20:00 и до 06:00 следующего дня включается реверсивное движение. Строители собирались провести эти работы днем, но сегодня начался дождь.
В субботу, 12 августа реверсивное движение на мосту собираются ввести примерно с 13 до 17 часов — на время укладки второго слоя покрытия. При этом в управлении пообещали сообщить об изменении этого интервала, если в ремонт опять вмешается погода или иные обстоятельства.
Напомним, что из-за реверсивного движения на мосту днем и вечером 9 августа и утром 10-го в районе Сселковской развязки скапливались огромные пробки.
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