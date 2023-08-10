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Народная артистка СССР Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет

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Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни 8 августа. Об этом сообщает Театр Сатиры, в котором играла роли Васильева, передает издание "Известия".

«Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей», — сообщили в театре.

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Она дебютировала в кино в 1945 году, в эпизодической роли. А свою первую большую роль она сыграла через два года — Настю Гусенкову в фильме «Сказание о земле Сибирской» И. Пырьева. За эту роль артистка была награждена Сталинской премией, но большее значение имело то, что она по этой роли запомнилась людям.

Фильмография актрисы насчитывает более 40 картин. 27 марта 1948 года она стала актрисой Московского академического театра сатиры. За свою жизнь Васильева сыграла свыше 60 ролей. В театре одной из лучших сыгранных ею ролей была графиня Альмавива в спектакле В. Плучека «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше (1968).
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