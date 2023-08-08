Происшествия

25 минут назад

Пропавшую 82-летнюю женщину отыскали с помощью служебной собаки

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#пропавшие без вести
Пропавшую 82-летнюю женщину отыскали с помощью служебной собаки

Пожилая липчанка двое суток повела в овраге. 

Сегодня сотрудники аварийно-спасательного отряда Липецкой области спасли жизнь 82-летней женщине. Жительница села Пады Липецкого района пропала позавчера. Сначала родственники искали ее сами, затем обратились за помощью к волонтерам и полиции. Однако найти женщину не удалось.

«По одной из версий, пожилая женщина могла упасть в овраг. Это версию проверяла дежурная смена аварийно-спасательного отряда Липецкой области и кинологический расчет во главе командиром Юрием Злобиным. Женщину действительно удалось найти в овраге через полтора часа поисков», — сообщает УГПСС по Липецкой области.

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Спасатели вынесли женщину из оврага на мягких носилках и передали врачам скорой помощи. Она находилась в сознании, без видимых травм.

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Фото пресс-службы УГПСС.
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#пропавшие без вести

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