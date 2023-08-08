Пропавшую 82-летнюю женщину отыскали с помощью служебной собаки

Пожилая липчанка двое суток повела в овраге.

Сегодня сотрудники аварийно-спасательного отряда Липецкой области спасли жизнь 82-летней женщине. Жительница села Пады Липецкого района пропала позавчера. Сначала родственники искали ее сами, затем обратились за помощью к волонтерам и полиции. Однако найти женщину не удалось.«По одной из версий, пожилая женщина могла упасть в овраг. Это версию проверяла дежурная смена аварийно-спасательного отряда Липецкой области и кинологический расчет во главе командиром Юрием Злобиным. Женщину действительно удалось найти в овраге через полтора часа поисков», — сообщает УГПСС по Липецкой области.Спасатели вынесли женщину из оврага на мягких носилках и передали врачам скорой помощи. Она находилась в сознании, без видимых травм.