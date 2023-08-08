Где в Липецкой области самое лучшее место отдыха?

Среди любимых мест горожан — Кудыкина гора, Скорняково, берега Воронежа и Дона.

Во время нашего традиционного опроса мы попросили липчан назвать свои любимые места отдыха.



Горожане называли, как популярные места: Кудыкину гору, Скорняково, Галичью гору, так и тихие уголки. Например, Карамышево, берега рек Воронеж и Дон.



Очень нравятся липчанам городские парки, а еще дворы, потому в них любят гулять дети.