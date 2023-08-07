В Липецке появится больше «лежачих полицейских»

На дотацию из областного бюджета также отремонтируют местный проезд по улице Водопьянова и дорогу по улице Ягодной.

Управление главного смотрителя Липецка определилось с победителем муниципального контракта на ремонт местного проезда и тротуара по улице Водопьянова (от ТД «Маэстро» до дома №39 по улице 15 микрорайон), тротуара у дома в районе дома №17 по ул. Водопьянова, дороги по улице Ягодной (район Опытной станции). Им стала компания «Вектор», которая при стартовой цене контракта в 38 161 063 рубля заявила о готовности сделать работу за 34 344 956 рублей.



Этим же контрактом предусмотрено обустройство искусственных дорожных неровностей на объектах улично-дорожной сети города у школ и детских садов в поселке Дачный, на Соколе, в Военном городке, в районе ЛТЗ, на Карьере, в микрорайоне «Звездный», на улице Ленина и на проспекте Победы.



Срок окончания работ — 29 сентября.