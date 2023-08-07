Общество

сегодня, 13:32

В Липецке появится больше «лежачих полицейских»

14 405
#ремонт дорог
В Липецке появится больше «лежачих полицейских»

На дотацию из областного бюджета также отремонтируют местный проезд по улице Водопьянова и дорогу по улице Ягодной.

Управление главного смотрителя Липецка определилось с победителем муниципального контракта на ремонт местного проезда и тротуара по улице Водопьянова (от ТД «Маэстро» до дома №39 по улице 15 микрорайон), тротуара у дома в районе дома №17 по ул. Водопьянова, дороги по улице Ягодной (район Опытной станции). Им стала компания «Вектор», которая при стартовой цене контракта в 38 161 063 рубля заявила о готовности сделать работу за 34 344 956 рублей.

Этим же контрактом предусмотрено обустройство искусственных дорожных неровностей на объектах улично-дорожной сети города у школ и детских садов в поселке Дачный, на Соколе, в Военном городке, в районе ЛТЗ, на Карьере, в микрорайоне «Звездный», на улице Ленина и на проспекте Победы.

 Срок окончания работ — 29 сентября.
14 405
#ремонт дорог

Комментарии (14)

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Как гость
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Когда

5 минут назад
В Ссёлках наведёте порядок с несовершеннолетними мотогонщиками.Устраивают мотогонки возле школы 35,возле поликлиники ВОП.Постоянно выпившие и обкуренные.Собираются вечером.Потом валяются на ступеньках.Родителям пофиг на своих детей,у них равнодушие.Потом,будут кричать-яжемать.
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Пешиход

9 минут назад
Надо побольше "лежачих полицейских" в Елецком микрорайоне сделать, как по улице Хренникова, так и во дворах! Гоняют как лошади....
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Мимоходом

11 минут назад
На дорогах яма на яме, еще и лежачих добавят.
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Гостю

17 минут назад
Гость, написано же, дворы по улице юбилейная.
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леха

19 минут назад
я не знаю в краснодаре не так.
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Гость

22 минуты назад
Житель, где наложить-то надо, конкретно?
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Старый водитель

23 минуты назад
Вся зараза идёт с запада. И эти лежачие полицейские. Как же мы в ссср без них жили то в городах и сёлах? Перед туалетом в квартире у себя поставьте, чтоьы ночью каждый раз спотыкаться.
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Не согласен с ну ну

28 минут назад
Ну, Ну.., а почему не читают? Ты же уваркина. Интересуется же мыслями и мнениями народа. Пусть делает заметку на этот счёт. В любом случае подобное уже не в первый раз. Там вообще по одностронке что на юбилейной, что на жуковке фигачат встречкой, просто потому что им удобно. Паркуются возле пешеходки не по правилам, летают как в поле.
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Для Ну, Ну ..

32 минуты назад
Ну, Ну.., заявление уже отнесено!!!
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Ну, Ну..

44 минуты назад
Житель, Вы думаете УВАЖАЕМЫЕ ГАИ читают наши комментарии? Необходимо, тем же текстом, только в двух экземплярах (один, после подписи принявшего, останется у Вас), отнести в ГАИ.
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