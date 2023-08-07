В авариях с мотоциклами и мопедами за три дня пострадали восемь человек

Одним из мопедов управлял 11 летний мальчик.





«Урожайным» на аварии с участием мотоциклов и мопедов выдался конец прошлой недели. Автоинспекторы зарегистрировали семь таких ДТП.



По данным УГИБДД, 4 августа в Елецком районе на дороге Елец-Каменское – станция Хитрово-Воронец - примыкание к дороге Елец-Долгоруково-Тербуны 17-летний водитель мотоцикла «Рейсер» сбил 46-летнего велосипедиста. Оба участника аварии с различными травмами доставлены в больницу.



В Измалковском районе на дороге Измалково – Лебяжье – Бабарыкино 36-летний водитель мопеда «Карпаты» допустил столкновение с «Тойотой Камри» под управлением 54-летнего водителя. Водитель мопеда госпитализирован в одну из больниц Ельца.



В Тербунском районе на дороге Тербуны-Покровское 16-летний водитель мопеда «Альфа» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу « Шевроле Лачетти». В столкновении пострадала 15-летняя пассажирка мопеда. Девочка доставлена в ГУЗ «Тербунская районная больница».



5 августа в селе Большой Самовец Грязинского района столкнулись мотоцикл «Рейсер» под управлением 43летнего водителя и автомобиль «Лада-21103» 21-летнего водителя. В ДТП пострадал мотоциклист, после оказания помощи в медицинском учреждении отпущен.



В селе Кличено Становлянского района врезался в металлические ворота горный мотоцикл «BSE» 43-летнего водителя. Мужчина госпитализирован.



6 августа в Липецке на улице Фабричной опрокинулся мопед «Мотоленд Альфа», которым управлял 11-летний мальчик. Ребенок госпитализирован.



В селе Кузовка Грязинского района съехал с дороги мотоцикл «Мотоленд» 62-летнего водителя. Мужчина получил травмы.



Кроме того, вечером 5 августа в Липецке на пешеходном переходе у проспекта 60 лет СССР 63-летний водитель автомобиля «Ниссан Х-трейл» сбил 25-летнего самокатчика. Молодой мужчина госпитализирован.



В селе Частая Дубрава Липецкого района 32-летний водитель «Рено Лагуна» допустил наезд на 62-летнего пешехода. Мужчина доставлен ГБ №4.



В селе Требунки Данковского района также пострадал пешеход. Примерно в половине первого ночи 67-летний водитель «Рено Логан» сбил 48-летнего мужчину. Пострадавший госпитализирован.



