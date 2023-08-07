Сегодня в Липецке: как в жару не умереть в пробке, новая электричка и у кого занять денег

Рассказываем всё самое необходимое про первый день новой недели.

Жара

Лето в августе продолжает отрываться по полной. Сегодня даже не жара, а жарища – 31-33 градуса. Без осадков.







Отключения воды

В связи с ремонтными работами с 10:00 до 20:00 перекроют холодную воду на улицах Гагарина, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а; Качалова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8/1, 8а, 10; Горького, 1; Коммунальной, 14, 14а; Октябрьской, 74; Мусоргского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; Неделина, 14, 14а, 16, 18, 20; Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, 8а, вл.8а, 9, 10, 12, 12а; Тельмана, 25, 57, 116, 116а, 116б, 116/2, 116/3, 162, 164, 164 ст.1, 164/1, 164а, 164б, 164б лит.ж, 164в, 164г, а также в переулке Попова, 1, 3, 4/8, 5, 5а, 5 ст.1, 5 ст.2, 5 ст.3, 5б, 5в/1; на Торговой площади, 2, 4.







Отключения света

Электричество сегодня планово отключать лишь в четырёх домах на улицах Смыслова, 1,3 и Солидарности, 2б, 3.







Пробки

Куда же без них в понедельник? С каждой минутой утром машин на улицах будет становиться всё больше и вероятность заторов резко возрастёт. Выход один – перед выездом рекомендуем изучить «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать оптимальный маршрут. Нет такой пробки, которую нельзя было бы объехать! Желаем вам сегодня домчать до места назначения с ветерком, а не томиться на жаре в пробках.

Как не свариться в жару в автомобиле

На проблему, упомянутую выше, уже обратило внимание областное ГИБДД и дало липчанам несколько дельных советов, как управлять машиной в жаркую погоду. Вот они:

- Старайтесь выезжать пораньше, пока столбики термометра не добрались до самого пика;

- Перед поездкой желательно сначала опустить стекла автомобиля, дав салону проветриться, и только потом включить кондиционер.

- Помните, что сильный температурный перепад негативно сказывается на здоровье, поэтому старайтесь поддерживать комфортный климат внутри салона автомобиля и не направляйте дефлекторы на себя — это верный способ быстро простудиться.







- Пейте достаточно жидкости и давайте её своим пассажирам. Поэтому позаботьтесь о наличии питьевой воды.

- Следите за скоростным режимом и будьте особенно внимательны при совершении маневров - яркое солнце и отблеск от встречного потока транспорта способны ослепить водителя, что может спровоцировать аварию.

- Ни в коем случае не оставляйте детей одних в автомобиле— в условиях сильного перегрева это может закончиться трагедией.

- Если испытываете недомогание, лучше в неблагоприятную погоду отказаться от поездки за рулём.

Электричка

Добраться до столицы Черноземья стало ещё проще. В расписании электричек, курсирующих между Липецком и Воронежем, появился новый рейс, очень удобный для липчан. Теперь он будет отправляться со станции Липецк в 08:48, а прибудет на станцию Воронеж-1 – в 10:31, время в пути – 1 час 43 минуты. Это – зеркальное отображение маршрута из Воронежа, который уходит в 16:05 и прибывает в Липецк в 17:48. Остановки предусмотрены на станциях Графская и Усмань







Стоимость проезда 353 рубля. Для школьников и студентов предусмотрена скидка 50% от стоимости билета.

Скоростное сообщение между городами осуществляется в рамках проекта «Соединяя Черноземье» для развития внутреннего туризма.

Первая мировая (6+)

В жаркий понедельник в Липецке совсем плохо с культурными событиями. Если вам совсем некуда пойти, то можете заглянуть в библиотеку «Проспект» на проспекте Победы, 85, здесь открылась бесплатная книжная выставка «Первая мировая война: эпоха, люди и судьбы».

В следующем году исполнится уже 110 лет первому глобальному военному конфликту, он начался 1 августа 1914 года. Из 59 существовавших на тот момент независимых государств в Первой мировой войне приняли участие 38. Война продолжалась 1568 дней, погубив четыре империи, унеся десятки миллионов жизней.

В экспозиции представлена историческая, мемуарная, художественная литература, где описана жизнь России, отношение разных слоёв населения к войне, показан героизм русской армии, выдающихся военачальников и рядовых.



Императору Николаю II в лихую годину доводилось бывать и в окопах



Наряду с военными мемуарами А.Е. Снесарева «Письма с фронта», М.И. Пестржецкого «Воспоминания командира», А.А. Брусилова «Мои воспоминания» о русской армии в лицах повествуют книги «Полководцы Первой мировой» В. Рунова, «Колчак» П. Зырянова, «Деникин» Г. Ипполитова и др. Проникнуться атмосферой того времени помогут лучшие прозаические и стихотворные произведения А. Куприна, И. Бунина, И. Шмелёва, М. Шолохова, А. Толстого, К. Федина, С. Есенина, З. Гиппиус и др.

Библиотека принимает посетителей с понедельника по четверг в 10:00-19:00 и в воскресенье с 10:00 до 18:00.

Бесплатная юридическая помощь

Липчане, которые оказались в трудной жизненной ситуации, могут получить бесплатную юридическую помощь. Такую услугу им окажут специалисты некоммерческой организации «Социальная норма» в рамках соглашения, заключенного с управлением социальной политики региона. Проконсультироваться с юристом могут многодетные семьи, родители, воспитывающие инвалидов, сироты, граждане, нуждающиеся в паллиативном уходе. Телефон предварительной записи для получения юридической консультации – 8-903-032-00-08.







Спиши пени за коммуналку

Более 2 тысяч клиентов липецкого филиала АО «Квадра» уже приняли участие в акции «Оплати долги без пени!», погасив имеющуюся у них задолженность на общую сумму почти в 12 миллионов рублей. Самый крупный должник оплатил 174 тысячи рублей.







Акция стартовала 1 июля, её решили продлить до 25 августа. Если заплатить до этой даты, то пени обещают списать, но конечно, лучше всё проконтролировать самому.

Липчане и долги

10% липчан в случае необходимости занимают деньги у родственников, 8% - у друзей и лишь 3 % - у коллег по работе. Это выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob. И всё же чаще всего за деньгами липчане обращаются в банк – 22%, при этом 51% заявил, что никогда не берут деньги в долг.







21% опрошенных чаще всего одалживает деньги родственникам, 17% — друзьям, 9% — коллегам. 47% признались, что никому не дают денег взаймы.



Средняя сумма, которую горожане могут одолжить родственникам, составляет 11 500 руб., другу — 8 000 руб., коллеге — 5 000 руб.

Дорогие липчане! В понедельник, да ещё на такой жаре на работе особенно тяжело. Сочувствуем всем, кто вынужден томиться в офисе или работать на производстве в дни, которые больше подходят для пляжа. Хотя мы и сами будем сегодня работать 24/7, чтобы обеспечить жителей региона качественными новостями. Чаще заходите на GOROD48 и узнавайте всё самое необходимое. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова.