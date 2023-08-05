Водитель «Рено» не уступил внедорожнику и оказался в больнице

ДТП произошло сегодня на трассе Липецк-Хлевное возле поворота на село Ленино.

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Столкнулись «Рено» и «Лексус». Удар был такой силы, что оба автомобиля оказались в кювете. Теперь им предстоит дорогостоящий ремонт.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по предварительным данным водитель «Рено» 1960 г.р. не предоставил преимущество «Лексусу», за рулём которого находился мужчина 1995 г.р., хотя тот двигался по главной дороге.

Сам предполагаемый виновник и пострадал в аварии. Ему потребовалась госпитализация.