Происшествия

сегодня, 18:43

Водитель «Рено» не уступил внедорожнику и оказался в больнице

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#Авария #ДТП
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Водитель «Рено» не уступил внедорожнику и оказался в больнице

ДТП произошло сегодня на трассе Липецк-Хлевное возле поворота на село Ленино.

Столкнулись «Рено» и «Лексус». Удар был такой силы, что оба автомобиля оказались в кювете. Теперь им предстоит дорогостоящий ремонт.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по предварительным данным водитель «Рено» 1960 г.р. не предоставил преимущество «Лексусу», за рулём которого находился мужчина 1995 г.р., хотя тот двигался по главной дороге.

Сам предполагаемый виновник и пострадал в аварии. Ему потребовалась госпитализация.

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#Авария #ДТП
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Комментарии (2)

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Фокс

30 минут назад
На Лексус деньги потребуются, а вот Рено вряд ли есть смысл восстанавливать, не та овчина, чтоб выделывать
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10.1 ПДД

52 минуты назад
Главная главной, а приближаешься к перекрёстку - снижай скорость до управляемой.
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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