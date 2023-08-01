Общество
19 минут назад
Дождь продлится весь день: коммунальщики начали чистить дождеприёмники еще ночью
По прогнозу синоптиков, дождливая погода сохранится в Липецке в течение всего дня. Как сообщает управление благоустройства, начался дождь в Липецке около 03:00. Ночью сотрудники управления прочищали дождеприёмники на улицах Космонавтов, Вермишева, Яна Берзина и в других проблемных участках. Кроме того, коммунальщики откачивали дождевую воду с улиц Адмирала Макарова и Октябрьской.
«После пересменки на дневное дежурство заступят около 30 специалистов и 14 единиц спецтехники. В первую очередь уделим внимание низинным точкам, а также участкам, необорудованным ливневой канализацией», — рассказывают о планах на день в управлении.
О подтоплениях городских дорог можно сообщать в диспетчерскую управления по телефону 57-97-20 или в сообщения официальной группы МБУ.
Фото МБУ «Управление благоустройства города Липецка»
«После пересменки на дневное дежурство заступят около 30 специалистов и 14 единиц спецтехники. В первую очередь уделим внимание низинным точкам, а также участкам, необорудованным ливневой канализацией», — рассказывают о планах на день в управлении.
О подтоплениях городских дорог можно сообщать в диспетчерскую управления по телефону 57-97-20 или в сообщения официальной группы МБУ.
Фото МБУ «Управление благоустройства города Липецка»