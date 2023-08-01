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19 минут назад

Дождь продлится весь день: коммунальщики начали чистить дождеприёмники еще ночью

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Дождь продлится весь день: коммунальщики начали чистить дождеприёмники еще ночью
По прогнозу синоптиков, дождливая погода сохранится в Липецке в течение всего дня. Как сообщает управление благоустройства, начался дождь в Липецке около 03:00. Ночью сотрудники управления прочищали дождеприёмники на улицах Космонавтов, Вермишева, Яна Берзина и в других проблемных участках. Кроме того, коммунальщики откачивали дождевую воду с улиц Адмирала Макарова и Октябрьской.

«После пересменки на дневное дежурство заступят около 30 специалистов и 14 единиц спецтехники. В первую очередь уделим внимание низинным точкам, а также участкам, необорудованным ливневой канализацией», — рассказывают о планах на день в управлении. 

О подтоплениях городских дорог можно сообщать в диспетчерскую управления по телефону 57-97-20 или в сообщения официальной группы МБУ.

Фото МБУ «Управление благоустройства города Липецка»
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