В День ВДВ на нескольких улицах Липецка введут сухой закон

2 августа липецкие десантники отметят День ВДВ митингом на улице на улице Маргелова и шествием от площади Героев к Нижнему парку.



Митинг пройдет с 08:00 до 09:00, а шествие —с 10:00 до 11:00.



Так как оба мероприятия являются массовыми в действие вступают законы о регулировании алкогольной продукции. Они запрещают розничную продажу спиртного в местах массовых мероприятий и в 100 метрах от них за два часа до их начала, во время публичного мероприятия, и в течение двух часов после его завершения.

