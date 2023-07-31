Общество

33 минуты назад

В День ВДВ на нескольких улицах Липецка введут сухой закон

4 283
#День ВДВ #алкоголь
В День ВДВ на нескольких улицах Липецка введут сухой закон
2 августа липецкие десантники отметят День ВДВ митингом на улице на улице Маргелова и шествием от площади Героев к Нижнему парку.

Митинг пройдет с 08:00 до 09:00, а шествие —с 10:00 до 11:00. 

Так как оба мероприятия являются массовыми в действие вступают законы о регулировании алкогольной продукции. Они запрещают розничную продажу спиртного в местах  массовых мероприятий и в 100 метрах от них за два часа до их начала, во время публичного мероприятия, и в течение двух часов после его завершения.
4 283
#День ВДВ #алкоголь

Комментарии (4)

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Ещё горячую не включили

4 минуты назад
А уже снова праздник
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Гуля

8 минут назад
Главное фонтаны,чтобы работали.
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цирк

15 минут назад
очень странное решение ,ведь десантники ,это вам не алкаши,с трясущими руками и бычком во рту-149 проц
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Забыли

20 минут назад
Написать о перекрытии улиц.
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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