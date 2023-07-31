Общество

9 минут назад

В Липецкой области заработала «горячая линия» по качеству и безопасности фруктов и овощей

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#торговля #Роспотребнадзор
В Липецкой области заработала «горячая линия» по качеству и безопасности фруктов и овощей

Всех желающих проконсультируют по телефонам или лично в общественной приемной.

С 31 июля по 11 августа в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области будет работать «горячая линия» по вопросам качества и безопасности овощей и фруктов и срокам годности.

«Специалисты проконсультируют всех желающих по вопросам нормативных требований к качеству и безопасности плодоовощной продукции. Обратиться можно по телефонам «горячей линии», либо лично в общественную приемную управления на улице Гагарина, 60А», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Звонить можно в управление Роспотребнадзора по Липецкой области по телефонам: (4742) 30-88-48, 30-88-49, 30-88-31, 30-88-58, в единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный), в Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области: 8 (4742) 77-04-13, 74-06-08, 74-06-00, 25-09-07, 74-07-32, в отдел управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах: 8(47467) 2-07-78, 6-05-00, 2-66-65, в отдел управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах: 8(47471)2 14 21,2 11 41, в отдел управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах: 8(47465) 6-23-90, 6-24-62, в отдел управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском, Усманском районах: 8 (47461)2-10-47, 2-44-12 и в отдел управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах: 8(47466) 5-24-57, 5-24-55.
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#торговля #Роспотребнадзор

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