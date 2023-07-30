На шести улицах Липецка отключат холодную воду

А в четырех районах 31 июля давление холодной воды при подаче будет сниженным. Причиной неудобств станут ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, №№ 5, 7, 7/1, 9, 11а по улице Папина, №№ 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8 по улице Доватора, №№ 22, 22а по проспекту Победы, ЦТП АО Квадра. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Доватора, 6.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147 по улице Московской. Машина с водой будет находиться возле дома № 143.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 50, 52, 54, 56 по улице Катукова. Цистерна с водой для питья подъедет к дому № 50.



Кроме того, с 09:00 и до окончания работ в связи с проведением ремонтных работ на ВНС-1 по адресу: улица Салтыкова-Щедрина - «РВК-Липецк» предупреждает о временном снижении давления воды потребителям в районах НЛМК, поселка. Силикатного, Манежа, улицы Октябрьской.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



31 июля плановые ремонтные работы на своих сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 49, 51, 53 - 59, 61, 63 по улице Бескрайней, №№ 1 – 22 по улице Днепровской, №№ 2, 4 – 30 по улице Донецкой, №№ 4, 6, 8 - 20, 22, 24, 26, 28, 30 по улице Яна Фабрициуса, также обесточат АЗС на улице Гагарина.