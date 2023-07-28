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сегодня, 17:40
На НЛМК соревновались машинисты экскаватора
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На Новолипецком металлургическом комбинате состоялся конкурс профессионального мастерства среди машинистов экскаватора.
В профессиональных соревнованиях участвовало 29 работников сталеплавильного производства, агломерационного цеха и цеха по переработке металлургических шлаков, где в технологическом процессе используются карьерные экскаваторы. После электронного тестирования в финал конкурса вышли 15 участников.
Финалисты демонстрировали практические навыки управления экскаватором и выполняли пять специальных заданий. В их числе закрыть спичечный коробок ковшом экскаватора или забить гвоздь, а также импровизированным шаром для боулинга сбить как можно больше кеглей.
- Самый зрелищный этап соревнований наглядно демонстрирует умение участников конкурса управлять многотонной машиной, досконально знать ее устройство и возможности, - сообщил судья соревнований, начальник участка цеха по переработке металлургических шлаков Евгений Каминский.
По итогам конкурса лучшим по профессии признан Юрий Стрекалов. Второе и третье места у Евгения Грачева и Сергея Барвицкого. Лучшим среди молодых работников признан Александр Ковешников.
- С помощью конкурсов мы не теряем хватки и совершенствуем навыки работы, - считает Евгений Каминский. – Комбинат дает необходимые стимулы и возможности для дальнейшего роста сотрудников.
В 2023 году на НЛМК пройдут конкурсы по 40 основным рабочим специальностям. Победители получат премии, корпоративные награды, а также звания «Лучший по профессии-2023».
Финалисты демонстрировали практические навыки управления экскаватором и выполняли пять специальных заданий. В их числе закрыть спичечный коробок ковшом экскаватора или забить гвоздь, а также импровизированным шаром для боулинга сбить как можно больше кеглей.
- Самый зрелищный этап соревнований наглядно демонстрирует умение участников конкурса управлять многотонной машиной, досконально знать ее устройство и возможности, - сообщил судья соревнований, начальник участка цеха по переработке металлургических шлаков Евгений Каминский.
По итогам конкурса лучшим по профессии признан Юрий Стрекалов. Второе и третье места у Евгения Грачева и Сергея Барвицкого. Лучшим среди молодых работников признан Александр Ковешников.
- С помощью конкурсов мы не теряем хватки и совершенствуем навыки работы, - считает Евгений Каминский. – Комбинат дает необходимые стимулы и возможности для дальнейшего роста сотрудников.
В 2023 году на НЛМК пройдут конкурсы по 40 основным рабочим специальностям. Победители получат премии, корпоративные награды, а также звания «Лучший по профессии-2023».
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