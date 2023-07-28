«Не каждый человек может себе позволить такой рацион»

Сотрудники Липецкого зоопарка выложили фотографии рациона своих подопечных.«Посмотрите как красиво и аппетитно! Как все разнообразно и радует глаз! Животных кормят по книге рационов кормления диких животных Московского зоопарка! Это книга является усовершенствованным и дополненным материалом, полученным на основе собственного производственного опыта и данных зарубежных зоопарков за последние 10 лет», — говорится в пояснении к фотографиям.Комментаторы тут же откликнулись на красочные иллюстрации.— Это точно не обеды сотрудников? — спросила Ирина Крекшина.—Точно, — ответили в зоопарке.Рацион зверей в зоопарке был разнообразным всегда, особенно — у обезьян и попугаев, рассказала GOROD48 заведующая просветительским отделом Ольга Кривошеева. Обезьян кормят киви, бананами, апельсинами, грецкими орехами, арахисом. А еще и дают камедь —древесную смолу. Продукт дорогой и дефицитный, его привозят из Москвы. А попугаи любят яйца, творог, различные крупы, семечки, орехи и фрукты.Самый дорогой рацион — у кошачьих. Тигры и львы съедают по восемь-девять килограммов мяса в день. А больше всех едят крупные животные, например, зубру полагается восемь килограммов овощей и 30 килограммов сена или травы, в зависимости от сезона. Много едят медведи. Особенно они любят яблоки.Меньше и реже остальных животных едят пресмыкающиеся. Питонам хватает пары кроликов на три недели. Небольшим змеям — крысы дней на 10. Ящерицам и вовсе достаточно нескольких насекомых.