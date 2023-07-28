Гроза, сильные дожди и град могут обрушиться на Липецк сегодня и в субботу

— В ближайшие 2-4 часа в Липецке ожидается гроза, при грозе усиление южного ветра с порывами до 15-20 м/с, — предупреждает управление по делам ГО и ЧС Липецка.



Сильные дожди, грозы продолжатся ночью и днем 29 июля. Местами ожидается град, усиление западного ветра с порывами 15-20 м/с.