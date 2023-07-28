Погода в Липецке
сегодня, 10:18
Гроза, сильные дожди и град могут обрушиться на Липецк сегодня и в субботу
— В ближайшие 2-4 часа в Липецке ожидается гроза, при грозе усиление южного ветра с порывами до 15-20 м/с, — предупреждает управление по делам ГО и ЧС Липецка.
Сильные дожди, грозы продолжатся ночью и днем 29 июля. Местами ожидается град, усиление западного ветра с порывами 15-20 м/с.
Сильные дожди, грозы продолжатся ночью и днем 29 июля. Местами ожидается град, усиление западного ветра с порывами 15-20 м/с.
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