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Гроза, сильные дожди и град могут обрушиться на Липецк сегодня и в субботу

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#гроза #ветер #град
Гроза, сильные дожди и град могут обрушиться на Липецк сегодня и в субботу
— В ближайшие 2-4 часа в Липецке ожидается гроза, при грозе усиление южного ветра с порывами до 15-20 м/с, — предупреждает управление по делам ГО и ЧС Липецка.

Сильные дожди, грозы продолжатся ночью и днем 29 июля. Местами ожидается град, усиление западного ветра   с порывами 15-20 м/с.
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#гроза #ветер #град

Комментарии (4)

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Могут

14 минут назад
Но не обрушатся
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КвадраБот Максим

27 минут назад
Лучше бы снег выпал , да морозы ударили бы под тридцать !!
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Неделина.

46 минут назад
Интересно а в обкоме и в администрации свет есть ? У нас его отключили без всяких предупреждений .
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Конь в пальто.

47 минут назад
В последнее время верить синоптикам, Себя не уважать. На улице дождь, а они упрямо показывают солнце. И на, что идут наши бюджетные деньги? Стоит разобраться прокуратуре, что б не дурили людей.
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