Происшествия

34 минуты назад

«Подруга» подкинула проблем: липчанку обманули на 136 000 рублей

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#мошенничество
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«Подруга» подкинула проблем: липчанку обманули на 136 000 рублей

А 38-летний липчанин перевёл «сотруднику банка» больше миллиона рублей.

Мошенники обманули липчанку под видом её подруги. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 60-летняя липчанка получила сообщение от подруги в соцсети — ей предложили поучаствовать в акции банка, внести деньги на специальный счёт, после чего сумма удваивается. При этом «подруга» сказала, что липчанке должен прийти код, который нужно обязательно продиктовать и так подтвердить своё участие в акции.

Женщина сделала скриншот и отправила код мошеннику, который писал ей от имени подруги. После этого с карты липчанки списалось около 136 000 рублей. Она позвонила подруге, чтобы узнать причину несанкционированного перевода. А та и не знала ни про переписку, ни про щедрую акцию, так как давно не пользовалась своим аккаунтом в соцсети.

А 38-летний липчанин поверил «сотруднику банка», оформил кредит на 1,1 миллиона рублей, чтобы отменить незаконную операцию, и перевел деньги по указанным реквизитам. После этого «работник банка» перестал выходить на связь.
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#мошенничество
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Комментарии (2)

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Без лоха

20 минут назад
и жизнь скучна
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Ваш тренер

22 минуты назад
ЛипчанИнск и липчанИны, что тут сказать и вроде молодые ещё.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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