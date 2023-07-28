«Подруга» подкинула проблем: липчанку обманули на 136 000 рублей

А 38-летний липчанин перевёл «сотруднику банка» больше миллиона рублей.

Мошенники обманули липчанку под видом её подруги. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 60-летняя липчанка получила сообщение от подруги в соцсети — ей предложили поучаствовать в акции банка, внести деньги на специальный счёт, после чего сумма удваивается. При этом «подруга» сказала, что липчанке должен прийти код, который нужно обязательно продиктовать и так подтвердить своё участие в акции.



Женщина сделала скриншот и отправила код мошеннику, который писал ей от имени подруги. После этого с карты липчанки списалось около 136 000 рублей. Она позвонила подруге, чтобы узнать причину несанкционированного перевода. А та и не знала ни про переписку, ни про щедрую акцию, так как давно не пользовалась своим аккаунтом в соцсети.



А 38-летний липчанин поверил «сотруднику банка», оформил кредит на 1,1 миллиона рублей, чтобы отменить незаконную операцию, и перевел деньги по указанным реквизитам. После этого «работник банка» перестал выходить на связь.