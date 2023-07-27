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33 минуты назад

Военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ

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#Нигер #военные

Военные Нигера заявили, что президент страны Мохамед Базум смещен, а границы страны с сегодняшнего дня закрыты.

Военные Нигера заявили, что президент страны Мохамед Базум смещен, а государственные границы закрыты, - пишут "Известия" со ссылкой на местное телевидение.

"Военные Нигера выступают по национальному телевидению, говорят, что президент Базум смещен, границы закрыты", — говорится в сообщении местных СМИ.

Они также объявили о введении комендантского часа в стране.

Помимо этого, солдаты взяли под контроль все дороги, ведущие к национальному телевидению, которое до этого, в среду вечером, сообщало, что "ситуация остается неясной".

Отмечается, что толпы сторонников президента собиралась у здания национальной ассамблеи в Ниамее, призывая освободить Базума, прежде чем ее разогнала полиция.

Ранее, 25 июля, сообщалось, что президентская гвардия заблокировала Базума в его резиденции в Ниамее. По имеющейся информации, президент цел и невредим, он ведет переговоры с военными.

Позже президент Бенина Патрис Талон сообщил, что отправится в Нигер, чтобы урегулировать ситуацию вокруг лидера страны. Он заявил, что в случае необходимости будут использованы все средства для восстановления конституционного порядка в Нигере.
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#Нигер #военные

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