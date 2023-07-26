Здоровье

сегодня, 13:38

Данковчанин заправлял тример бензином и получил ожоги 35% тела

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#ожог
4
Данковчанин заправлял тример бензином и получил ожоги 35% тела

Мужчине диагностировали ожоги 4 степени лица, рук и туловища.

В областной ожоговый центр с сильными ожогами госпитализирован 35-летний мужчина из Данкова.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, данковчанин заправлял тример бензином и при этом курил. В результате бензин загорелся и мужчина получил ожоги 35%.

Мужчине диагностировали ожоги 4 степени лица, рук и туловища. Осложнилась ситуация тем, что после происшествия пострадавший сидел дома три дня и занимался самолечением.
2 711
#ожог
4

Комментарии (2)

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ЮВП

28 минут назад
35 лет и ума нет ? А еще при розжиге мангала горят, в бензобак зажигалкой светят. Опять Задорнов прав.
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Жнеа

сегодня, 13:50
Мужик, ну что же ты такой дремучий? Спасайся,крепись.
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

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