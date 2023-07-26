Данковчанин заправлял тример бензином и получил ожоги 35% тела

Мужчине диагностировали ожоги 4 степени лица, рук и туловища.

В областной ожоговый центр с сильными ожогами госпитализирован 35-летний мужчина из Данкова.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, данковчанин заправлял тример бензином и при этом курил. В результате бензин загорелся и мужчина получил ожоги 35%.



Мужчине диагностировали ожоги 4 степени лица, рук и туловища. Осложнилась ситуация тем, что после происшествия пострадавший сидел дома три дня и занимался самолечением.